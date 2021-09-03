https://ria.ru/20210903/putin-1748488463.html
Путин предложил утвердить программы развития городов в ДВФО
Путин предложил утвердить программы развития городов в ДВФО - РИА Новости, 03.09.2021
Путин предложил утвердить программы развития городов в ДВФО
Президент России Владимир Путин на ВЭФ предложил на следующем форуме утвердить первые программы развития городов в Дальневосточного федерального округа. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:04
2021-09-03T10:04
2021-09-03T12:03
общество
владимир путин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ВЭФ предложил на следующем форуме утвердить первые программы развития городов в Дальневосточного федерального округа.Он заявил, что программы развития для каждого из городов нужно подготовить в ближайшие два года."Первый из них предлагаю утвердить уже на следующем Восточном экономическом форуме и приступить к реализации", - сказал президент.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748496586.html
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общество, владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф), экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет
10:04 03.09.2021 (обновлено: 12:03 03.09.2021)
Путин предложил утвердить программы развития городов в ДВФО
Президент Путин предложил на следующем форуме утвердить программы развития городов в ДВФО