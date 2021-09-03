https://ria.ru/20210903/putin-1748486915.html

Путин оценил уровень рождаемости на Дальнем Востоке

Путин оценил уровень рождаемости на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021

Путин оценил уровень рождаемости на Дальнем Востоке

Уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского, но вызовы ещё сохраняются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:56

2021-09-03T09:56

2021-09-03T10:02

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

экономика

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского, но вызовы ещё сохраняются, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня уровень рождаемости на Дальнем Востоке выше среднего по России, однако, что касается динамики населения, то вызовов здесь ещё достаточно, они сохраняются", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Он отметил, что нужно добиться кардинального изменения ситуации, выйти на устойчивую положительную динамику численности населения Дальнего Востока.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748486663.html

https://ria.ru/20210903/putin-1748483689.html

дальний восток

владивосток

россия

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дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф), экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия