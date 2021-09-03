Путин отметил развитие судостроения и авиации на Дальнем Востоке
Президент Путин отметил развитие судостроения и гражданской авиации на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Судостроение на Дальнем Востоке, пришедшее в упадок после советского периода, возрождается, также в макрорегионе успешно развивается гражданская авиация, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме.
"На Дальнем Востоке России в таких субъектах, как Амурская область, Хабаровский край, Приморье стартовали проекты мирового значения в сферах авиа- и судостроения, химической промышленности, газопереработки, логистики. Именно разнообразие, диверсификация экономики региона не может нас не вдохновлять на новые свершения по всем этим направлениям", - сказал Путин.
"Авиация здесь и так присутствовала боевая, но мы начали развивать и успешно развиваем и гражданскую авиацию здесь. Судостроение практически после советского периода пришло в запустение почти полностью. Сейчас оно возрождается, причем на новой технологической базе создаются новые продукты, заказы замечательные на новую перспективу", - добавил Путин.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.