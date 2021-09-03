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Путин отметил развитие судостроения и авиации на Дальнем Востоке
Путин отметил развитие судостроения и авиации на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021
Путин отметил развитие судостроения и авиации на Дальнем Востоке
Судостроение на Дальнем Востоке, пришедшее в упадок после советского периода, возрождается, также в макрорегионе успешно развивается гражданская авиация,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:56
2021-09-03T09:56
экономика
владивосток
амурская область
владимир путин
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Судостроение на Дальнем Востоке, пришедшее в упадок после советского периода, возрождается, также в макрорегионе успешно развивается гражданская авиация, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме."На Дальнем Востоке России в таких субъектах, как Амурская область, Хабаровский край, Приморье стартовали проекты мирового значения в сферах авиа- и судостроения, химической промышленности, газопереработки, логистики. Именно разнообразие, диверсификация экономики региона не может нас не вдохновлять на новые свершения по всем этим направлениям", - сказал Путин."Авиация здесь и так присутствовала боевая, но мы начали развивать и успешно развиваем и гражданскую авиацию здесь. Судостроение практически после советского периода пришло в запустение почти полностью. Сейчас оно возрождается, причем на новой технологической базе создаются новые продукты, заказы замечательные на новую перспективу", - добавил Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, амурская область, владимир путин, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:56 03.09.2021
 
Путин отметил развитие судостроения и авиации на Дальнем Востоке

Президент Путин отметил развитие судостроения и гражданской авиации на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Судостроение на Дальнем Востоке, пришедшее в упадок после советского периода, возрождается, также в макрорегионе успешно развивается гражданская авиация, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме.
"На Дальнем Востоке России в таких субъектах, как Амурская область, Хабаровский край, Приморье стартовали проекты мирового значения в сферах авиа- и судостроения, химической промышленности, газопереработки, логистики. Именно разнообразие, диверсификация экономики региона не может нас не вдохновлять на новые свершения по всем этим направлениям", - сказал Путин.
"Авиация здесь и так присутствовала боевая, но мы начали развивать и успешно развиваем и гражданскую авиацию здесь. Судостроение практически после советского периода пришло в запустение почти полностью. Сейчас оно возрождается, причем на новой технологической базе создаются новые продукты, заказы замечательные на новую перспективу", - добавил Путин.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаВладивостокАмурская областьВладимир ПутинДальний ВостокВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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