https://ria.ru/20210903/putin-1748486663.html

Путин отметил развитие судостроения и авиации на Дальнем Востоке

Путин отметил развитие судостроения и авиации на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021

Путин отметил развитие судостроения и авиации на Дальнем Востоке

Судостроение на Дальнем Востоке, пришедшее в упадок после советского периода, возрождается, также в макрорегионе успешно развивается гражданская авиация,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:56

2021-09-03T09:56

2021-09-03T09:56

экономика

владивосток

амурская область

владимир путин

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Судостроение на Дальнем Востоке, пришедшее в упадок после советского периода, возрождается, также в макрорегионе успешно развивается гражданская авиация, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме."На Дальнем Востоке России в таких субъектах, как Амурская область, Хабаровский край, Приморье стартовали проекты мирового значения в сферах авиа- и судостроения, химической промышленности, газопереработки, логистики. Именно разнообразие, диверсификация экономики региона не может нас не вдохновлять на новые свершения по всем этим направлениям", - сказал Путин."Авиация здесь и так присутствовала боевая, но мы начали развивать и успешно развиваем и гражданскую авиацию здесь. Судостроение практически после советского периода пришло в запустение почти полностью. Сейчас оно возрождается, причем на новой технологической базе создаются новые продукты, заказы замечательные на новую перспективу", - добавил Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/millionniki-1748404549.html

владивосток

амурская область

дальний восток

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экономика, владивосток, амурская область, владимир путин, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)