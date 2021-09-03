https://ria.ru/20210903/putin-1748484969.html
Путин призвал законодательно закрепить экологические требования к портам
Путин призвал законодательно закрепить экологические требования к портам - РИА Новости, 03.09.2021
Путин призвал законодательно закрепить экологические требования к портам
Экологические требования к российским морским портам необходимо закрепить на законодательном уровне, заявил президент России Владимир Путин на площадке... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:49
2021-09-03T09:49
2021-09-03T10:00
экономика
владимир путин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владивосток
новороссийск
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россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Экологические требования к российским морским портам необходимо закрепить на законодательном уровне, заявил президент России Владимир Путин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ)."Нельзя забывать и об издержках, экономических рисках, о той же угольной пыли. Это такая простая вещь, но люди это чувствуют… И не просто чувствуют, а справедливо жалуются на вещи подобного рода. Мы уже приняли ряд решений на этот счёт, в том числе заключены соглашения со стивидорными компаниями. В них прописано, что в портах России должны быть внедрены экологичные, наилучшие доступные технологии при перевалке грузов", - заявил президент.По его словам, такие технологии применяются в России всё шире. "Надеюсь, что и в Дальневосточном регионе это будет внедряться нужными темпами. Считаю, нужно пойти дальше и закрепить такие требования на законодательном уровне, чтобы грузовые порты России - не только Находка, Владивосток, но и Мурманск, Калининград, Новороссийск и другие - были оснащены системами непрерывного экологического мониторинга", - добавил он.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/proekty-1748485058.html
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экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, новороссийск, дальневосточный федеральный университет, россия
09:49 03.09.2021 (обновлено: 10:00 03.09.2021)
Путин призвал законодательно закрепить экологические требования к портам
Президент Путин призвал законодательно закрепить экологические требования к портам