09:47 03.09.2021 (обновлено: 10:07 03.09.2021)
Путин сообщил, что не пользуется мобильным телефоном
Президент Владимир Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что не пользуется мобильным телефоном.
Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев в самом его начале обратился к главе государства: "Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель (канцлер Германии) - у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит", - сказал Брилев.
"Мне кажется, это не трудно было заметить", - пошутил президент.
После чего журналист поинтересовался у главы государства, пользуется ли он мобильным телефоном вообще: "А у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович?".
"Нет", - ответил Путин.
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В августе во время встречи Путина и Меркель в Кремле внезапно раздался телефонный звонок: оказалось, что глава германского правительства, видимо, забыла выключить свой сотовый. Меркель, спохватившись, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим. Путин не показал виду, что обратил внимание на этот инцидент, и продолжил свою речь.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.