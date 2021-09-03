https://ria.ru/20210903/putin-1748482780.html
Путин рассказал о росте накопленных прямых иностранных инвестиций
Путин рассказал о росте накопленных прямых иностранных инвестиций - РИА Новости, 03.09.2021
Путин рассказал о росте накопленных прямых иностранных инвестиций
Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в регионах Дальнего Востока вырос за шесть лет почти вдвое, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:35
2021-09-03T09:35
2021-09-03T10:14
экономика
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в регионах Дальнего Востока вырос за шесть лет почти вдвое, заявил президент России Владимир Путин."За последние шесть лет объём накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке увеличился почти вдвое и достиг 80 миллиардов долларов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.Он отметил, что промышленность за эти годы росла темпами выше общероссийских.Он добавил, что стартовали проекты в сфере авиа- и судостроения, химической промышленности, газопереработки, логистики.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/kamchatka-1748476867.html
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экономика, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток
09:35 03.09.2021 (обновлено: 10:14 03.09.2021)
Путин рассказал о росте накопленных прямых иностранных инвестиций
Президент Путин: объем накопленных прямых иностранных инвестиций за шесть лет вырос вдвое