https://ria.ru/20210903/putin-1748482780.html

Путин рассказал о росте накопленных прямых иностранных инвестиций

Путин рассказал о росте накопленных прямых иностранных инвестиций - РИА Новости, 03.09.2021

Путин рассказал о росте накопленных прямых иностранных инвестиций

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в регионах Дальнего Востока вырос за шесть лет почти вдвое, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:35

2021-09-03T09:35

2021-09-03T10:14

экономика

владимир путин

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в регионах Дальнего Востока вырос за шесть лет почти вдвое, заявил президент России Владимир Путин."За последние шесть лет объём накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке увеличился почти вдвое и достиг 80 миллиардов долларов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.Он отметил, что промышленность за эти годы росла темпами выше общероссийских.Он добавил, что стартовали проекты в сфере авиа- и судостроения, химической промышленности, газопереработки, логистики.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/kamchatka-1748476867.html

https://ria.ru/20210903/putin-1748486663.html

россия

владивосток

дальний восток

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экономика, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток