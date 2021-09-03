https://ria.ru/20210903/putin-1748477952.html

Путин присвоил испытателю "Ансата" звание "Заслуженный летчик-испытатель"

Путин присвоил испытателю "Ансата" звание "Заслуженный летчик-испытатель" - РИА Новости, 03.09.2021

Путин присвоил испытателю "Ансата" звание "Заслуженный летчик-испытатель"

Летчику АО "Рычаг" (входит в АО "КРЭТ" госкорпорации "Ростех") Жамилю Исхакову, участвовавшему в испытаниях вертолетов "Ансат" и Ми-8МТВ-5, присвоено звание... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:02

2021-09-03T09:02

2021-09-03T09:02

общество

афганистан

владимир путин

ростех

концерн радиоэлектронные технологии

николай колесов

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Летчику АО "Рычаг" (входит в АО "КРЭТ" госкорпорации "Ростех") Жамилю Исхакову, участвовавшему в испытаниях вертолетов "Ансат" и Ми-8МТВ-5, присвоено звание "Заслуженный лётчик-испытатель", сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ."Президент России Владимир Путин присвоил старшему лётчику-испытателю АО "Рычаг" Жамилю Исхакову почётное звание "Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.Исхаков работает летчиком более 40 лет, за эти годы он провел в воздухе 4569 часов. Исхаков принимал участие в государственных сертификационных испытаниях новейшего оборудования КРЭТ, размещенного на вертолётах "Ансат" и Ми-8МТВ-5. Также Исхаков выполнял сложные испытания с посадкой вертолётов на водную поверхность. Отработанные в результате системы аварийного приводнения действия расширили возможность применения вертолётов над водной поверхностью.Исхаков участвовал в операции советских войск в Афганистане. Так, в 1987 году летчик под обстрелом противника вывозил раненых, доставлял боеприпасы, грузы и продукты питания, совершая посадку на неподготовленных высокогорных площадках на высоте 3,5 – 4,5 км."Работа лётчиков-испытателей – каждодневный подвиг, без которого невозможным было бы развитие авиации, внедрение новых технологий. Мы гордимся, что в концерне работают такие профессионалы высочайшего класса, передают свои огромный опыт коллегам и молодым специалистам", - отметил гендиректор КРЭТ Николай Колесов, слова которого приводят в пресс-службе.

https://ria.ru/20210816/mediki-1746011052.html

https://ria.ru/20210824/nagrada-1747104428.html

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общество, афганистан, владимир путин, ростех, концерн радиоэлектронные технологии, николай колесов