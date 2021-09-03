https://ria.ru/20210903/putin-1748477836.html

Путин открыл гелиевый хаб во Владивостоке

Путин открыл гелиевый хаб во Владивостоке - РИА Новости, 03.09.2021

Путин открыл гелиевый хаб во Владивостоке

Президент России Владимир Путин открыл логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:02

2021-09-03T09:02

2021-09-03T10:06

владивосток

владимир путин

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

газпром

алексей миллер

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке."Начинайте", - сказал Путин.Он также поблагодарил тех, кто трудится над созданием и развитием таких перспективных проектов важных для России производств."Знаю, что работа ведется слаженно, ответственно, самым активным образом, хорошими темпами", - заметил он.Президент также напомнил, что Амурский ГПЗ после выхода на полную мощность к 2025 году должен стать крупнейшим в мире комплексом по выпуску гелия - газа, на который есть спрос во многих высокотехнологичных отраслях."Завод обеспечит им внутренних потребителей, также позволит России занять ведущие позиции по поставкам гелия на мировых рынках. Важную роль в решении этой задачи сыграет логистический хаб во Владивостоке. Отсюда гелий будет отправляться на экспорт, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а строительство первого и пока единственного в стране гелиевого хаба стало еще одним серьезным достижением наших специалистов", - подчеркнул Путин.По его словам, власти продолжат создавать условия для появления в стране подобных современных производств, проводить модернизацию промышленности с учетом самых строгих экологических стандартов.Путин также отметил, что компания "Газпром" развивается "очень успешно по самым разным направлениям", уделяет должное внимание высоким технологиям, ищет новые ниши на внешнем и внутреннем рынках и успешно решает эти задачи.Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что президент неоднократно был на Амурском ГПЗ. Там была запущена вторая технологическая линия по производству гелия. Сейчас Путин находится с рабочей поездкой на Дальнем Востоке. В пятницу он принимает участие в работе ВЭФ.Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров возведен на территории опережающего развития "Надеждинская". Сюда с Амурского газоперерабатывающего завода будет доставляться и направляться далее на экспорт товарный гелий. Гелиевый хаб "Газпрома" в Приморье будет крупнейшим в мире.Строительство Амурского ГПЗ в Амурской области началось в октябре 2015 года. Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее сообщал, что завод заработает на полную мощность с 1 января 2025 года. Инвестором и заказчиком проекта Амурского ГПЗ является "Газпром переработка Благовещенск".Строительством и эксплуатацией логистической инфраструктуры для транспортировки и обслуживания контейнеров с гелием на российской территории, включая гелиевый хаб в Приморском крае, занимается "Газпром газэнергосеть гелий". Подготовленные для поставки на экспорт контейнеры с гелием будут направляться из портов Дальнего Востока РФ на глобальные рынки. В сентябре 2017 года гендиректор "Газпром газэнергосеть гелий" Анатолий Ким сообщал, что подготовительные работы для строительства гелиевого хаба планируется начать в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2020 — начало 2021 года.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/gazprom-1748420895.html

https://ria.ru/20210827/gazoprovod-1747575995.html

https://ria.ru/20210812/gaz-1745548050.html

владивосток

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владивосток, владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф), газпром, алексей миллер