https://ria.ru/20210903/putin-1748477158.html

Путин оценил строительные мощности Минобороны на Восточном полигоне

Путин оценил строительные мощности Минобороны на Восточном полигоне - РИА Новости, 03.09.2021

Путин оценил строительные мощности Минобороны на Восточном полигоне

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительные мощности Минобороны на Восточном полигоне будут использованы. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:54

2021-09-03T08:54

2021-09-03T08:54

экономика

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительные мощности Минобороны на Восточном полигоне будут использованы."О привлечении строительных мощностей министерства обороны для развития восточного полигона. Хочу вас проинформировать: строительные мощности Минобороны будут использованы. Более того - Минобороны приступило уже к этой работе", - сказал Путин в ходе общения с модераторами и спикерами сессий ВЭФ.Первый этап развития Восточного полигона был начат в 2013 году и позволяет провезти в восточном направлении 144 миллиона тонн. Целью второго этапа является увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748474839.html

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владивосток

россия

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экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия