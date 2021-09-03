https://ria.ru/20210903/putin-1748477158.html
Путин оценил строительные мощности Минобороны на Восточном полигоне
Путин оценил строительные мощности Минобороны на Восточном полигоне - РИА Новости, 03.09.2021
Путин оценил строительные мощности Минобороны на Восточном полигоне
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительные мощности Минобороны на Восточном полигоне будут использованы. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:54
2021-09-03T08:54
2021-09-03T08:54
экономика
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительные мощности Минобороны на Восточном полигоне будут использованы."О привлечении строительных мощностей министерства обороны для развития восточного полигона. Хочу вас проинформировать: строительные мощности Минобороны будут использованы. Более того - Минобороны приступило уже к этой работе", - сказал Путин в ходе общения с модераторами и спикерами сессий ВЭФ.Первый этап развития Восточного полигона был начат в 2013 году и позволяет провезти в восточном направлении 144 миллиона тонн. Целью второго этапа является увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748474839.html
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экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия
Путин оценил строительные мощности Минобороны на Восточном полигоне
Президент Путин: строительные мощности Минобороны на Восточном полигоне будут использованы