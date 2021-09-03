Путин поддержал увеличение налоговой льготы для авиакомпаний в ДФО
Путин поддержал увеличение налоговой льготы для авиакомпаний Дальнего Востока
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Дальневосточный федеральный округ. День второй
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение увеличить обратный акциз на топливо для авиаперевозок на Дальнем Востоке, об этом он высказался на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).
Налоговый кодекс РФ предусматривает сейчас льготу для авиакомпаний: акциз на авиационное топливо, который они уплачивают, возвращается им из бюджета к коэффициентом 2.08, рассказал Путину на встрече председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.
"Налоговый вычет на топливо - так называемый обратный акциз на топливо – он единый по стране. Он предусматривает коэффициент 2.08 для всех авиакомпаний и для всех регионов. Это мало для Дальнего Востока, где зачастую стоимость топлива ваше", - сказал он.
"Предлагается для Дальнего Востока установить коэффициент 3.34, а для авиатоплива с поставками морским или речным транспортом - установить его как 6. Это некоторым образом выровняет стоимость авиационного топлива и существенно снизит стоимость авиационных билетов", - заявил Троценко.
"Мне кажется, что это справедливое предложение", - ответил Путин и пригласил к обсуждению министра финансов Антона Силуанова. "Я понимаю, что это денежки, но тем не менее, если мы хотим здесь поддержать перевозки – это существенная мера", - сказал президент главе Минфина.
"Да, это увеличит компенсацию из бюджета (авиакомпаниям – ред). Нужно посмотреть тогда модель работы наших компаний, насколько она сегодня имеет проблемы, чтобы дополнительно поддерживать из бюджета. Мы подготовим предложения", - пообещал Силуанов.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.