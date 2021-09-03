https://ria.ru/20210903/putin-1748474839.html

Путин поддержал увеличение налоговой льготы для авиакомпаний в ДФО

Путин поддержал увеличение налоговой льготы для авиакомпаний в ДФО - РИА Новости, 03.09.2021

Путин поддержал увеличение налоговой льготы для авиакомпаний в ДФО

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение увеличить обратный акциз на топливо для авиаперевозок на Дальнем Востоке, об этом он высказался на встрече с... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:31

2021-09-03T08:31

2021-09-03T08:31

экономика

владивосток

роман троценко

владимир путин

aeon

антон силуанов

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение увеличить обратный акциз на топливо для авиаперевозок на Дальнем Востоке, об этом он высказался на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).Налоговый кодекс РФ предусматривает сейчас льготу для авиакомпаний: акциз на авиационное топливо, который они уплачивают, возвращается им из бюджета к коэффициентом 2.08, рассказал Путину на встрече председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко."Налоговый вычет на топливо - так называемый обратный акциз на топливо – он единый по стране. Он предусматривает коэффициент 2.08 для всех авиакомпаний и для всех регионов. Это мало для Дальнего Востока, где зачастую стоимость топлива ваше", - сказал он."Предлагается для Дальнего Востока установить коэффициент 3.34, а для авиатоплива с поставками морским или речным транспортом - установить его как 6. Это некоторым образом выровняет стоимость авиационного топлива и существенно снизит стоимость авиационных билетов", - заявил Троценко."Мне кажется, что это справедливое предложение", - ответил Путин и пригласил к обсуждению министра финансов Антона Силуанова. "Я понимаю, что это денежки, но тем не менее, если мы хотим здесь поддержать перевозки – это существенная мера", - сказал президент главе Минфина."Да, это увеличит компенсацию из бюджета (авиакомпаниям – ред). Нужно посмотреть тогда модель работы наших компаний, насколько она сегодня имеет проблемы, чтобы дополнительно поддерживать из бюджета. Мы подготовим предложения", - пообещал Силуанов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/putin-1748341331.html

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экономика, владивосток, роман троценко, владимир путин, aeon , антон силуанов, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)