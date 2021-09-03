Путин призвал объединить усилия для развития переработки древесины
Президент Путин призвал власти и бизнес объединить усилия в развитии переработки древесины
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Государству и бизнесу нужно объединить усилия для развития переработки древесины и экспорта продукции, нужно решить много вопросов, чтобы ситуация сдвинулась с мёртвой точки, заявил президент России Владимир Путин.
"Государство пытается реализовать эту стратегию (перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины) уже в течение многих лет. И в течение многих лет все возвращаемся и возвращаемся к центру поля опять. Чтобы эта ситуация была сдвинута с мертвой точки, нужно решить очень много вопросов", - сказал Путин на встрече с модераторами сессий на Восточном экономическом форуме.
31 августа, 13:19Определены лучшие экспортеры в Дальневосточном федеральном округе
По его словам, речь должна идти о реальной и существенной поддержке тех, кто хочет заниматься переработкой.
"Все-таки у тех, кто собирается строить серьёзные предприятия по переработке, проблем очень много, и это требует постоянного внимания со стороны правительства, региональных властей", - добавил президент.
Что касается конкуренции, то, по словам Путина, Россию со своим товаром никто не ждет, если речь идет не о сырье. Но, как заявил Путин, нужно заниматься переработкой и создавать рабочие места.
"Если мы сами ведем себя достойно, последовательно и в этой конкретной сфере думаем о будущем, защищаем надежно свои интересы … давайте будем объединять усилия государства и бизнеса для того, чтобы решить эти задачи", - сказал Путин.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
13 октября 2020, 10:06В России ужесточили ответственность за незаконный вывоз древесины