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Путин призвал объединить усилия для развития переработки древесины
Путин призвал объединить усилия для развития переработки древесины - РИА Новости, 03.09.2021
Путин призвал объединить усилия для развития переработки древесины
Государству и бизнесу нужно объединить усилия для развития переработки древесины и экспорта продукции, нужно решить много вопросов, чтобы ситуация сдвинулась с... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:16
2021-09-03T08:16
экономика
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Государству и бизнесу нужно объединить усилия для развития переработки древесины и экспорта продукции, нужно решить много вопросов, чтобы ситуация сдвинулась с мёртвой точки, заявил президент России Владимир Путин."Государство пытается реализовать эту стратегию (перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины) уже в течение многих лет. И в течение многих лет все возвращаемся и возвращаемся к центру поля опять. Чтобы эта ситуация была сдвинута с мертвой точки, нужно решить очень много вопросов", - сказал Путин на встрече с модераторами сессий на Восточном экономическом форуме.По его словам, речь должна идти о реальной и существенной поддержке тех, кто хочет заниматься переработкой.Что касается конкуренции, то, по словам Путина, Россию со своим товаром никто не ждет, если речь идет не о сырье. Но, как заявил Путин, нужно заниматься переработкой и создавать рабочие места.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210831/eksportery-1747980553.html
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экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:16 03.09.2021
 
Путин призвал объединить усилия для развития переработки древесины

Президент Путин призвал власти и бизнес объединить усилия в развитии переработки древесины

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Восточного экономического форума
Президент Владимир Путин принял участие в работе Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Государству и бизнесу нужно объединить усилия для развития переработки древесины и экспорта продукции, нужно решить много вопросов, чтобы ситуация сдвинулась с мёртвой точки, заявил президент России Владимир Путин.
"Государство пытается реализовать эту стратегию (перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины) уже в течение многих лет. И в течение многих лет все возвращаемся и возвращаемся к центру поля опять. Чтобы эта ситуация была сдвинута с мертвой точки, нужно решить очень много вопросов", - сказал Путин на встрече с модераторами сессий на Восточном экономическом форуме.
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По его словам, речь должна идти о реальной и существенной поддержке тех, кто хочет заниматься переработкой.
"Все-таки у тех, кто собирается строить серьёзные предприятия по переработке, проблем очень много, и это требует постоянного внимания со стороны правительства, региональных властей", - добавил президент.
Что касается конкуренции, то, по словам Путина, Россию со своим товаром никто не ждет, если речь идет не о сырье. Но, как заявил Путин, нужно заниматься переработкой и создавать рабочие места.
"Если мы сами ведем себя достойно, последовательно и в этой конкретной сфере думаем о будущем, защищаем надежно свои интересы … давайте будем объединять усилия государства и бизнеса для того, чтобы решить эти задачи", - сказал Путин.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетДальний ВостокРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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