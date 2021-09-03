https://ria.ru/20210903/putin-1748473197.html

Путин призвал объединить усилия для развития переработки древесины

Путин призвал объединить усилия для развития переработки древесины - РИА Новости, 03.09.2021

Путин призвал объединить усилия для развития переработки древесины

Государству и бизнесу нужно объединить усилия для развития переработки древесины и экспорта продукции, нужно решить много вопросов, чтобы ситуация сдвинулась с... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:16

2021-09-03T08:16

2021-09-03T08:16

экономика

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Государству и бизнесу нужно объединить усилия для развития переработки древесины и экспорта продукции, нужно решить много вопросов, чтобы ситуация сдвинулась с мёртвой точки, заявил президент России Владимир Путин."Государство пытается реализовать эту стратегию (перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины) уже в течение многих лет. И в течение многих лет все возвращаемся и возвращаемся к центру поля опять. Чтобы эта ситуация была сдвинута с мертвой точки, нужно решить очень много вопросов", - сказал Путин на встрече с модераторами сессий на Восточном экономическом форуме.По его словам, речь должна идти о реальной и существенной поддержке тех, кто хочет заниматься переработкой.Что касается конкуренции, то, по словам Путина, Россию со своим товаром никто не ждет, если речь идет не о сырье. Но, как заявил Путин, нужно заниматься переработкой и создавать рабочие места.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210831/eksportery-1747980553.html

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владивосток

дальний восток

россия

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экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)