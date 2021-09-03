https://ria.ru/20210903/provintsiya-1748553568.html

Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни

Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни - РИА Новости, 03.09.2021

Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* рассчитывает занять провинцию Панджшер, где идет сопротивление талибам, "в ближайшие дни", оно уже... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:09

2021-09-03T14:09

2021-09-03T14:09

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

ахмад масуд

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* рассчитывает занять провинцию Панджшер, где идет сопротивление талибам, "в ближайшие дни", оно уже контролирует 20% территории провинции, сообщил РИА Новости представитель "Талибана" Билал Карими."Бои в Панджшере идут, и бойцы исламского эмирата зашли уже во множество районов Панджшера. Мы полагаем, что в ближайшие дни мы возьмем контроль над провинцией. Мы не можем сказать, сколько дней, но это ближайшие дни", - сказал Карими.По его словам, бои возобновляются и утихают периодически. "Бои идут на всех направлениях, и моджахеды эмирата движутся к центру Панджшера. Стратегический район, который сейчас под нашим контролем, - это Хавак. Множество районов на востоке также перешли под наш контроль - это районы большие как территориально, так и по численности населения. С юга под наш контроль перешел район Кабиса. Около 20% провинции под нашим контролем", - разъяснил представитель движения.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане", что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html

https://ria.ru/20210902/afganistan-1748392591.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд