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Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса
Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса - РИА Новости, 03.09.2021
Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса
Президент России Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса, отсрочить ли на пять лет проверки бизнеса. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:08
2021-09-03T07:08
2021-09-03T07:33
экономика
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса, отсрочить ли на пять лет проверки бизнеса."Пять лет - это конечно, большой срок… Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению", - сказал он в ходе общения с модераторами и спикерами ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
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экономика, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:08 03.09.2021 (обновлено: 07:33 03.09.2021)
Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса
Президент Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса