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Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса - РИА Новости, 03.09.2021

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Президент России Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса, отсрочить ли на пять лет проверки бизнеса. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:08

2021-09-03T07:08

2021-09-03T07:33

экономика

владимир путин

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса, отсрочить ли на пять лет проверки бизнеса."Пять лет - это конечно, большой срок… Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению", - сказал он в ходе общения с модераторами и спикерами ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)