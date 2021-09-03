https://ria.ru/20210903/proverka-1748472355.html

В ФАС рассказали о внеплановой проверке нефтетрейдеров

В ФАС рассказали о внеплановой проверке нефтетрейдеров - РИА Новости, 03.09.2021

В ФАС рассказали о внеплановой проверке нефтетрейдеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на следующей неделе планирует представить информацию по итогам проверки нефтетрейдеров, сообщил журналистам заместитель РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:08

2021-09-03T08:08

2021-09-03T08:08

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

виталий королев

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155222/23/1552222387_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_4edc7e43317841452f847a9f6dc5ab9e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на следующей неделе планирует представить информацию по итогам проверки нефтетрейдеров, сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Виталий Королев."Я думаю, что мы будем давать информацию по этому поводу на следующей неделе", - сказал он в кулуарах ВЭФ в ответ на вопрос, когда будет информация по итогам проверки.В июле служба начала внеплановые проверки нефтетрейдеров на фоне взлета биржевых цен на топливо. Мероприятия стали продолжением работы службы по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты.До этого ФАС запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых на рынке нефтепродуктов.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210823/neft-1746913026.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), виталий королев, восточный экономический форум — 2021 (вэф)