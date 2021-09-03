https://ria.ru/20210903/protsess-1748475567.html

В России рассекретили документы о процессе над японскими преступниками

В России рассекретили документы о процессе над японскими преступниками - РИА Новости, 03.09.2021

В России рассекретили документы о процессе над японскими преступниками

Архив внешней политики РФ рассекретил ряд документов, относящихся к организации Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:41

2021-09-03T08:41

2021-09-03T10:45

общество

токио

япония

хабаровск

иосиф сталин (джугашвили)

вячеслав молотов

вторая мировая война (1939-1945)

андрей громыко

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Архив внешней политики РФ рассекретил ряд документов, относящихся к организации Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками, ответственными за разработку бактериологического оружия, его испытаниях на живых людях, в том числе на советских гражданах, и подготовку к его применению в ходе планировавшейся Японией войны против СССР.В числе этих документов, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, - докладная записка начальника договорно-правового отдела МИД СССР Сергея Голунского заместителю министра иностранных дел Валериану Зорину о целесообразности проведения открытого судебного процесса над японскими военными, занимавшимся бактериологическим оружием.В этой записке от 2 августа 1948 года Голунский отмечал, что министр внутренних дел СССР Сергей Круглов в письме главе МИД Вячеславу Молотову предложил "провести открытый судебный процесс над группой японских военнопленных, принимавших участие в подготовке бактериологической войны со стороны Японии против СССР". Как указывал Голунский, Андрей Вышинский, бывший тогда замминстра иностранных дел по общим вопросам, в своей резолюции на письме Круглова принципиально одобрил предложение главы МВД и просил "внимательно рассмотреть с точки зрения доказательственной" и дать заключение.Далее Голунский излагал информацию, полученную на сей счет договорно-правовым управлением МИДа. Предварительными материалами дела установлено, что подготовкой бактериологической войны занимался специальный отряд 731 Квантунской армии, созданный по указу японского императора Хирохито, сообщал Голунский."В указанный отряд японской жандармерией ежегодно доставлялось по несколько сот живых людей в целях проведения бактериологических опытов над ними. Основную массу этих людей составляли китайцы и маньчужры, а несколько десятков человек оказались советскими гражданами, которые или были насильно захвачены японцами во время пограничных конфликтов, или сбежали с территории СССР, или проживали в Харбине, и отказывались от сотрудничества с японскими разведорганами", - писал Голунский.Отряд 731 трижды, в 1940-1942 годах на практике применял бактериологическое оружие против китайского населения и армии Китая, отмечал дипломат."Основные японские военные преступники, участники подготовки бактериологической войны, бывший начальник отряда 731 генерал-лейтенант медицинской службы Исии Сиро и бывший начальник 4-го отдела того же отряда полковник Оота находятся в Японии. Когда генерал Деревянко на просьбу штаба Макартура к нам выдать двух японских генералов потребовал выдачи нам в порядке обмена Исии и Оота, то штаб Макартура уклонился от ответа", - писал Голунский в начале августа 1948 года.Американский генерал Дуглас Макартур возглавлял созданный в декабре 1945 года Союзный Совет для Японии, располагавшийся в Токио. Генерал-лейтенант Кузьма Деревянко 2 сентября 1945 года от имени СССР подписал Акт о капитуляции Японии, а затем был представителем СССР в Союзном Совете.Как отмечал далее Голунский в своей записке, предполагаемый круг обвиняемых – 14-15 человек бывших японских военных в ранге от генерал-лейтенанта до ефрейтора. Причем половина из них служила непосредственно в отряде 731, а другая - в лагере "Хогоин", где содержались советские граждане, часть из которых направлялась в отряд 731 для бактериологических опытов над ними.По словам Голунского, на тот момент была допрошена лишь часть предполагаемых обвиняемых, причем для проходившего тогда Международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), "куда и предполагалось направить эту группу военнопленных в качестве свидетелей по вопросам подготовки Японией бактериологической войны". "По целому ряду причин отправка этих людей в Токио не состоялась", - добавлял Голунский.В 1947 году США под надуманными предлогами отказали Советскому Союзу в его просьбе включить в обвинительное заключение на Токийском процессе вопрос о разработчиках японского бактериологического оружии, которые к тому времени уже находились под опекой Вашингтона. Это было сделано несмотря на то, что СССР предоставлял американской стороне материалы допросов японских военнопленных, находившихся в СССР, и касавшиеся подготовки Японией бактериологической войны.Как отмечал Голунский, договорно-правовое управление МИДа считает целесообразным ответить согласием главе МВД на его предложение о новом открытом суде над японскими военными, связанными с бактериологическим оружием, и просит органы внутренних дел полностью закончить предварительное следствие по этому делу, после чего окончательно решить вопрос о возможности проведения трибунала.И в июле 1948 года Андрей Вышинский направил письмо на имя Сергея Круглова, в котором, выражая принципиальное согласие с идеей организации трибунала, просил полностью завершить предварительное следствие и сообщить МИДу окончательные предложения по судебному процессу вместе с копией обвинительного заключения.После того как следствие собрало необходимые материалы, 30 сентября 1949 года министр внутренних дел Сергей Круглов и замминистра иностранных дел Андрей Громыко направили докладную записку главе советского государства Иосифу Сталину. В ней сообщалось, что среди японских военнопленных обнаружено более 200 бывших сотрудников отряда 731 и его филиалов. "В числе выявленных руководящих работников отряда 731 имеются 4 генерала, полковник и два майора", - писали Круглов и Громыко."Имеющиеся в распоряжении следственных органов МВД СССР материалы дают достаточные основания для проведения открытого судебного процесса над руководителями "Противоэпидемического отряда 731" … Министерство юстиции СССР и Прокуратура СССР против организации процесса возражений не имеют", - подчеркивали авторы записки.К документу прикладывался проект постановления советского правительства об организации процесса.В нем МВД, Минюсту и Прокуратуре СССР поручалось "организовать в городе Хабаровске открытый судебный процесс над руководящими работниками японского так называемого "Противоэпидемического отряда 731, занимавшегося изысканием бактериологических средств и способов их применения в войне против Советского Союза и Китая", - говорилось в проекте.Дела рядовых работников отряда 731 по согласованию с органами прокуратуры предписывалось рассматривать на закрытых судебных заседаниях военных трибуналов.Кроме того, проектом постановления предусматривалось опубликовать в центральной советской прессе краткий отчет об итогах процесса. "В местной прессе публиковать ежедневные отчеты о процессе", - говорилось в проекте.Токийский трибунал, проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность укрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.И только Хабаровский процесс, поставивший точку во Второй мировой войне, позволил восторжествовать Нюрнбергским принципам – японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.Хабаровский судебный процесс проходил с 25 по 30 декабря 1949 года. В открытых заседаниях военного трибунала Приморского военного округа были рассмотрены материалы, собранные в ходе следствия, заслушаны показания обвиняемых — бывших военнослужащих японской армии, причастных к созданию и применению бактериологического оружия. В ходе следствия были собраны многочисленные доказательства, по которым суд определял общественную опасность деяний и виновность лиц, их совершивших. В качестве доказательств в соответствии с уголовным правом суду были предоставлены показания свидетелей, показания обвиняемых, протоколы следственных действий и другие документы.Для установления фактических данных и обстоятельств по материалам уголовного дела военный прокурор Приморского военного округа назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила, что деятельность отрядов №№731 и 100 Квантунской армии была направлена на разработку и производство бактериологического оружия, а также изучение методов его применения, в частности, с использованием для этой цели насильственного заражения живых людей. В состав экспертной комиссии входили крупные советские микробиологи, и эпидемиологи.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника.В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.Ход Хабаровского процесса, широко освещался в советских средствах массовой информации, публиковались обвинительное заключение и стенограммы судебных заседаний. Позже, в 1950 году, в СССР массовым тиражом был издан сборник материалов Хабаровского процесса.Трибунал в Хабаровске установил степень виновности каждого обвиняемого. Все подсудимые признали себя виновными. Они были приговорены к лишению свободы на различные сроки, вплоть до 25 лет лагерей (такой в то время была высшая мера наказания в СССР).

https://ria.ru/20210902/biooruzhie-1748287304.html

https://ria.ru/20210902/oruzhie-1748263592.html

https://ria.ru/20210816/kapitulyatsiya-1745882497.html

https://ria.ru/20210811/karateli-1745346806.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1738087209.html

токио

япония

хабаровск

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общество, токио, япония, хабаровск, иосиф сталин (джугашвили), вячеслав молотов, вторая мировая война (1939-1945), андрей громыко