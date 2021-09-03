https://ria.ru/20210903/proisshestvie-1748543560.html

Москвич потерял невесту, похищенную родственниками перед свадьбой

Москвич потерял невесту, похищенную родственниками перед свадьбой - РИА Новости, 03.09.2021

Москвич потерял невесту, похищенную родственниками перед свадьбой

Москвич более трех недель находится в поисках пропавшей невесты, которую перед бракосочетанием в неизвестном направлении увезли родственники, при этом полиция... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:27

2021-09-03T13:27

2021-09-03T14:13

происшествия

свадьба

москва

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Москвич более трех недель находится в поисках пропавшей невесты, которую перед бракосочетанием в неизвестном направлении увезли родственники, при этом полиция отказала жениху в возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат мужчины Дмитрий Рощин.По словам защитника, 10 августа, незадолго до запланированной выездной церемонии бракосочетания, которая должна была пройти в историческом особняке на Тверском бульваре, родственники невесты Виктора Данилова в грубой форме силой посадили девушку в автомобиль и куда-то увезли.Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. С тех пор молодой человек не получил никаких вестей от девушки, однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело по его заявлению, а также проводить поиски пропавшей, заявил защитник.В то же время по указанному отцом девушки адресу "нет никакой больницы, там находится торговый центр", подчеркнул адвокат."По моему мнению, это свидетельствует о том, что сотрудники полиции не провели должную проверку по заявлению Виктора Данилова, а ограничились звонком ее родителям и формальной отпиской. В этой связи в ближайшее время постановление об отказе в возбуждении уголовного дела будет обжаловано в Пресненской межрайонной прокуратуре с указанием на то, что сотрудники ОВД "Пресненский" так и не опросили саму Юлию Борисову, не установили ее местонахождение", — рассказал адвокат.В беседе с агентством сам Виктор Данилов заявил, что 1 сентября его невеста не появилась в институте, родители написали заявление об отчислении из института, у него дома осталось множество вещей и документов девушки.Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (копия есть у РИА Новости) следует, что отец девушки во время опроса полицейскими заявил, что "Данилов подсадил Борисову на наркотические средства", в связи с этим мужчина был против отношений между молодыми людьми.Данилов в своем опросе категорически опроверг эти обвинения, отметив, что ни он, ни девушка никогда не употребляли запрещенные вещества, а ее родители просто его невзлюбили.По словам адвоката, на культурные особенности в данном случае сослаться нельзя: девушка и ее родственники русские, — и похищение, считает он, не было постановочным.Комментариями правоохранительных органов агентство к настоящему моменту не располагает.

https://ria.ru/20210901/poisk-1748097414.html

https://ria.ru/20210826/kuzbass-1747291217.html

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происшествия, свадьба, москва