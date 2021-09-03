https://ria.ru/20210903/prognozy-1748449563.html

Эксперт объяснил, когда не стоит верить прогнозам биржевых аналитиков

Эксперт объяснил, когда не стоит верить прогнозам биржевых аналитиков - РИА Новости, 03.09.2021

Эксперт объяснил, когда не стоит верить прогнозам биржевых аналитиков

Если вы приняли решение инвестировать свои средства в биржевые активы, логично прислушаться к советам аналитиков. Как правило, они редко дают однозначные... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T02:19

2021-09-03T02:19

2021-09-03T02:19

экономика

российский фондовый рынок

андрей русецкий

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Если вы приняли решение инвестировать свои средства в биржевые активы, логично прислушаться к советам аналитиков. Как правило, они редко дают однозначные советы, а подсказывают лишь направления развития ситуации, а уж решения принимать должен сам клиент, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.У аналитиков есть ряд профессиональных инструментов, позволяющих получить справедливую цену на акции и облигации.. “Данная оценка вполне может использоваться как ориентир, но вот катализаторы для раскрытия данной стоимости могут не наступать годами. Аналитики не занимаются "таймингом" рынка, они ищут недооцененные активы",- пояснил эксперт.У серьезных аналитиков прогнозы - обычно детальные отчеты по нескольку десятков страниц. Так обычно действуют те, кто работает в крупных компаниях - на них тратят большие деньги, но и результат требуют качественный. Опыт и знания у таких экспертов обычно весьма обширны. А вот доверять частным и анонимным аналитикам из соцсетей не стоит - доступ к информации у них ограничен, а поддержки в лице крупной компании нет. Действительно талантливых частных аналитиков быстро “перекупают” в крупные компании.Для успешной торговли необходимо и самому клиенту постоянно изучать и анализировать информацию от профессиональных аналитиков. Не стоит все принимать на веру на 100%, лучше постараться самому разобраться в теме. Так или иначе, вся ответственность о принятии решений лежит на инвесторе, поэтому не стоит ориентироваться лишь на заголовки в соцсетях, заключил Русецкий.

https://ria.ru/20210826/birzha-1747276533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российский фондовый рынок, андрей русецкий, бкс мир инвестиций