https://ria.ru/20210903/prognozy-1748449563.html
Эксперт объяснил, когда не стоит верить прогнозам биржевых аналитиков
Эксперт объяснил, когда не стоит верить прогнозам биржевых аналитиков - РИА Новости, 03.09.2021
Эксперт объяснил, когда не стоит верить прогнозам биржевых аналитиков
Если вы приняли решение инвестировать свои средства в биржевые активы, логично прислушаться к советам аналитиков. Как правило, они редко дают однозначные... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T02:19
2021-09-03T02:19
2021-09-03T02:19
экономика
российский фондовый рынок
андрей русецкий
бкс мир инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/100541/20/1005412081_0:186:2700:1705_1920x0_80_0_0_80065a785755c6778155904710abfa5a.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Если вы приняли решение инвестировать свои средства в биржевые активы, логично прислушаться к советам аналитиков. Как правило, они редко дают однозначные советы, а подсказывают лишь направления развития ситуации, а уж решения принимать должен сам клиент, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.У аналитиков есть ряд профессиональных инструментов, позволяющих получить справедливую цену на акции и облигации.. “Данная оценка вполне может использоваться как ориентир, но вот катализаторы для раскрытия данной стоимости могут не наступать годами. Аналитики не занимаются "таймингом" рынка, они ищут недооцененные активы",- пояснил эксперт.У серьезных аналитиков прогнозы - обычно детальные отчеты по нескольку десятков страниц. Так обычно действуют те, кто работает в крупных компаниях - на них тратят большие деньги, но и результат требуют качественный. Опыт и знания у таких экспертов обычно весьма обширны. А вот доверять частным и анонимным аналитикам из соцсетей не стоит - доступ к информации у них ограничен, а поддержки в лице крупной компании нет. Действительно талантливых частных аналитиков быстро “перекупают” в крупные компании.Для успешной торговли необходимо и самому клиенту постоянно изучать и анализировать информацию от профессиональных аналитиков. Не стоит все принимать на веру на 100%, лучше постараться самому разобраться в теме. Так или иначе, вся ответственность о принятии решений лежит на инвесторе, поэтому не стоит ориентироваться лишь на заголовки в соцсетях, заключил Русецкий.
https://ria.ru/20210826/birzha-1747276533.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/100541/20/1005412081_0:0:2700:2025_1920x0_80_0_0_c36b369911741cf9bf7ebc6ecd076ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский фондовый рынок, андрей русецкий, бкс мир инвестиций
Эксперт объяснил, когда не стоит верить прогнозам биржевых аналитиков
Эксперт Русецкий посоветовал не доверять в соцсетях анонимным биржевым аналитикам
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Если вы приняли решение инвестировать свои средства в биржевые активы, логично прислушаться к советам аналитиков. Как правило, они редко дают однозначные советы, а подсказывают лишь направления развития ситуации, а уж решения принимать должен сам клиент, рассказал агентству "Прайм"
управляющий активами "БКС Мир инвестиций
" Андрей Русецкий
.
У аналитиков есть ряд профессиональных инструментов, позволяющих получить справедливую цену на акции и облигации.. “Данная оценка вполне может использоваться как ориентир, но вот катализаторы для раскрытия данной стоимости могут не наступать годами. Аналитики не занимаются "таймингом" рынка, они ищут недооцененные активы",- пояснил эксперт.
У серьезных аналитиков прогнозы - обычно детальные отчеты по нескольку десятков страниц. Так обычно действуют те, кто работает в крупных компаниях - на них тратят большие деньги, но и результат требуют качественный. Опыт и знания у таких экспертов обычно весьма обширны. А вот доверять частным и анонимным аналитикам из соцсетей не стоит - доступ к информации у них ограничен, а поддержки в лице крупной компании нет. Действительно талантливых частных аналитиков быстро “перекупают” в крупные компании.
Для успешной торговли необходимо и самому клиенту постоянно изучать и анализировать информацию от профессиональных аналитиков. Не стоит все принимать на веру на 100%, лучше постараться самому разобраться в теме. Так или иначе, вся ответственность о принятии решений лежит на инвесторе, поэтому не стоит ориентироваться лишь на заголовки в соцсетях, заключил Русецкий.