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Эксперт объяснил, когда не стоит верить прогнозам биржевых аналитиков
Эксперт объяснил, когда не стоит верить прогнозам биржевых аналитиков - РИА Новости, 03.09.2021
Эксперт объяснил, когда не стоит верить прогнозам биржевых аналитиков
Если вы приняли решение инвестировать свои средства в биржевые активы, логично прислушаться к советам аналитиков. Как правило, они редко дают однозначные... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T02:19
2021-09-03T02:19
экономика
российский фондовый рынок
андрей русецкий
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Если вы приняли решение инвестировать свои средства в биржевые активы, логично прислушаться к советам аналитиков. Как правило, они редко дают однозначные советы, а подсказывают лишь направления развития ситуации, а уж решения принимать должен сам клиент, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.У аналитиков есть ряд профессиональных инструментов, позволяющих получить справедливую цену на акции и облигации.. “Данная оценка вполне может использоваться как ориентир, но вот катализаторы для раскрытия данной стоимости могут не наступать годами. Аналитики не занимаются "таймингом" рынка, они ищут недооцененные активы",- пояснил эксперт.У серьезных аналитиков прогнозы - обычно детальные отчеты по нескольку десятков страниц. Так обычно действуют те, кто работает в крупных компаниях - на них тратят большие деньги, но и результат требуют качественный. Опыт и знания у таких экспертов обычно весьма обширны. А вот доверять частным и анонимным аналитикам из соцсетей не стоит - доступ к информации у них ограничен, а поддержки в лице крупной компании нет. Действительно талантливых частных аналитиков быстро “перекупают” в крупные компании.Для успешной торговли необходимо и самому клиенту постоянно изучать и анализировать информацию от профессиональных аналитиков. Не стоит все принимать на веру на 100%, лучше постараться самому разобраться в теме. Так или иначе, вся ответственность о принятии решений лежит на инвесторе, поэтому не стоит ориентироваться лишь на заголовки в соцсетях, заключил Русецкий.
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экономика, российский фондовый рынок, андрей русецкий, бкс мир инвестиций
02:19 03.09.2021
 
Эксперт объяснил, когда не стоит верить прогнозам биржевых аналитиков

Эксперт Русецкий посоветовал не доверять в соцсетях анонимным биржевым аналитикам

© Fotolia / fotogestoeberКрах фондового рынка
Крах фондового рынка - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Fotolia / fotogestoeber
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Если вы приняли решение инвестировать свои средства в биржевые активы, логично прислушаться к советам аналитиков. Как правило, они редко дают однозначные советы, а подсказывают лишь направления развития ситуации, а уж решения принимать должен сам клиент, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
У аналитиков есть ряд профессиональных инструментов, позволяющих получить справедливую цену на акции и облигации.. “Данная оценка вполне может использоваться как ориентир, но вот катализаторы для раскрытия данной стоимости могут не наступать годами. Аналитики не занимаются "таймингом" рынка, они ищут недооцененные активы",- пояснил эксперт.
У серьезных аналитиков прогнозы - обычно детальные отчеты по нескольку десятков страниц. Так обычно действуют те, кто работает в крупных компаниях - на них тратят большие деньги, но и результат требуют качественный. Опыт и знания у таких экспертов обычно весьма обширны. А вот доверять частным и анонимным аналитикам из соцсетей не стоит - доступ к информации у них ограничен, а поддержки в лице крупной компании нет. Действительно талантливых частных аналитиков быстро “перекупают” в крупные компании.
Для успешной торговли необходимо и самому клиенту постоянно изучать и анализировать информацию от профессиональных аналитиков. Не стоит все принимать на веру на 100%, лучше постараться самому разобраться в теме. Так или иначе, вся ответственность о принятии решений лежит на инвесторе, поэтому не стоит ориентироваться лишь на заголовки в соцсетях, заключил Русецкий.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 01:16
Аналитик предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже
 
Экономикароссийский фондовый рынокАндрей РусецкийБКС Мир инвестиций
 
 
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