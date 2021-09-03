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Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО - РИА Новости, 03.09.2021
Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин рассчитывает, что президент России Владимир Путин во время выступления... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:30
2021-09-03T06:30
экономика
владивосток
хабаровск
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
александр калинин
опора
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин рассчитывает, что президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ обозначит инфраструктурные проекты для развития Дальнего Востока. Об этом Калинин рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.Глава "Опоры" также отметил, что организацию волнует судьба Большого Уссурийского острова в Хабаровске."Там сложный вопрос - там без привлечения, наверное, президента он не решится. Если сделают, к примеру, пограничный переход на острове Уссурийском, а там проблема в том, что земля есть и областная, и муниципальная, и ещё сам пункт пропуска - это федеральные органы управления, то это какой поток пойдет - и туристов, и товаров, это новое строительство сразу и отеля, и магазинов, и производств новых", - пояснил он."Нас очень заинтересовала инициатива правительства и президента о создании свободной таможенной зоны на Курилах. Мы хотели бы, чтобы и ряд районов Сахалина самого туда вошли", - добавил собеседник.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, хабаровск, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, александр калинин, опора, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:30 03.09.2021
 
Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО

Бизнес ждет, что Путин обозначит на ВЭФ инфраструктурные проекты для Дальнего Востока

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин рассчитывает, что президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ обозначит инфраструктурные проекты для развития Дальнего Востока. Об этом Калинин рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.
"Вообще о крупных инвестиционных проектах, именно инфраструктурных, конечно, мы бы хотели услышать. Потому что когда государство вкладывает деньги, особенно в инфраструктуру, конечно, бизнес тоже вкладывает деньги, это такой мультипликатор - если государство вкладывается, то и я вкладываюсь", - сказал он.
Глава "Опоры" также отметил, что организацию волнует судьба Большого Уссурийского острова в Хабаровске.
"Там сложный вопрос - там без привлечения, наверное, президента он не решится. Если сделают, к примеру, пограничный переход на острове Уссурийском, а там проблема в том, что земля есть и областная, и муниципальная, и ещё сам пункт пропуска - это федеральные органы управления, то это какой поток пойдет - и туристов, и товаров, это новое строительство сразу и отеля, и магазинов, и производств новых", - пояснил он.
"Нас очень заинтересовала инициатива правительства и президента о создании свободной таможенной зоны на Курилах. Мы хотели бы, чтобы и ряд районов Сахалина самого туда вошли", - добавил собеседник.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
05:50Восточный экономический форум
Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
 
ЭкономикаВладивостокХабаровскВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетДальний ВостокАлександр КалининОПОРАВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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