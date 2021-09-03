https://ria.ru/20210903/proekty-1748461850.html

Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО

Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО - РИА Новости, 03.09.2021

Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО

Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин рассчитывает, что президент России Владимир Путин во время выступления... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:30

2021-09-03T06:30

2021-09-03T06:30

экономика

владивосток

хабаровск

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

александр калинин

опора

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин рассчитывает, что президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ обозначит инфраструктурные проекты для развития Дальнего Востока. Об этом Калинин рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.Глава "Опоры" также отметил, что организацию волнует судьба Большого Уссурийского острова в Хабаровске."Там сложный вопрос - там без привлечения, наверное, президента он не решится. Если сделают, к примеру, пограничный переход на острове Уссурийском, а там проблема в том, что земля есть и областная, и муниципальная, и ещё сам пункт пропуска - это федеральные органы управления, то это какой поток пойдет - и туристов, и товаров, это новое строительство сразу и отеля, и магазинов, и производств новых", - пояснил он."Нас очень заинтересовала инициатива правительства и президента о создании свободной таможенной зоны на Курилах. Мы хотели бы, чтобы и ряд районов Сахалина самого туда вошли", - добавил собеседник.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://realty.ria.ru/20210903/gorod-1748459290.html

владивосток

хабаровск

дальний восток

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экономика, владивосток, хабаровск, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, александр калинин, опора, восточный экономический форум — 2021 (вэф)