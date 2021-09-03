Бизнес ждет, что Путин обозначит инфраструктурные проекты для ДФО
Бизнес ждет, что Путин обозначит на ВЭФ инфраструктурные проекты для Дальнего Востока
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин рассчитывает, что президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ обозначит инфраструктурные проекты для развития Дальнего Востока. Об этом Калинин рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.
"Вообще о крупных инвестиционных проектах, именно инфраструктурных, конечно, мы бы хотели услышать. Потому что когда государство вкладывает деньги, особенно в инфраструктуру, конечно, бизнес тоже вкладывает деньги, это такой мультипликатор - если государство вкладывается, то и я вкладываюсь", - сказал он.
Глава "Опоры" также отметил, что организацию волнует судьба Большого Уссурийского острова в Хабаровске.
"Там сложный вопрос - там без привлечения, наверное, президента он не решится. Если сделают, к примеру, пограничный переход на острове Уссурийском, а там проблема в том, что земля есть и областная, и муниципальная, и ещё сам пункт пропуска - это федеральные органы управления, то это какой поток пойдет - и туристов, и товаров, это новое строительство сразу и отеля, и магазинов, и производств новых", - пояснил он.
"Нас очень заинтересовала инициатива правительства и президента о создании свободной таможенной зоны на Курилах. Мы хотели бы, чтобы и ряд районов Сахалина самого туда вошли", - добавил собеседник.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.