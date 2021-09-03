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"Колмар" инвестирует в 2021 году в экологические проекты 2,2 млрд рублей

"Колмар" инвестирует в 2021 году в экологические проекты 2,2 млрд рублей - РИА Новости, 03.09.2021

"Колмар" инвестирует в 2021 году в экологические проекты 2,2 млрд рублей

На экологические мероприятия в 2020 году компания "Колмар" направила 1,3 миллиарда рублей, а в 2021 году увеличит эту сумму до 2,2 миллиарда рублей. О том, как... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:43

2021-09-03T16:43

2021-09-03T17:24

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На экологические мероприятия в 2020 году компания "Колмар" направила 1,3 миллиарда рублей, а в 2021 году увеличит эту сумму до 2,2 миллиарда рублей. О том, как компания переходит на подземную добычу угля, строит жилой квартал для сотрудников в Якутии и открывает новые рынки сбыта в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Головановой рассказала председатель Совета директоров АО "Колмар Груп" Анна Цивилева.- Какая миссия у компании "Колмар" на ВЭФ-2021? Какие сессии вы посетили? Что запомнилось?- Два года мы не были на форуме. К сожалению, прошлый год все пропустили из-за пандемии. И мы очень рады, что в этом году было принято решение его провести, потому что ни один формат онлайн-встреч не заменит живого общения, контактов, где мы можем взаимодействовать, делиться проблемами, заключать новые контракты, разговаривать о перспективах сотрудничества с нашими коллегами, контрагентами и т.д. Форум для нашей компании оказался эффективным, продуктивным, мы без перерыва находимся на наших рабочих площадках, сессиях и встречах. Мы участвуем в разных сессиях, в основном темы связаны с производством. Это и вопросы недропользования, эффективности привлечения инвестиций. В первый день работы ВЭФ была продуктивная сессия с нашими зарубежными партнерами, были участники из Индии- это стратегические партнеры как России, так и для нашей компании в частности, особенно в реализации угольной продукции. Была интересная сессия по трудовым ресурсам, где мы рассказывали о своей проблеме нехватки высококвалифицированных кадров на предприятиях Дальнего Востока. Это сейчас первостепенная задача, которая касается всех предприятий в регионе, особенно для тех, кто активно развивается и расширяется. Например, нам необходимо привлекать более тысячи новых сотрудников каждые полгода. Также я посетила сессию на тему женского лидерства. Поэтому у нас получилась всесторонняя программа- от общения с иностранными партнерами до обсуждения важных социальных проблем с активными, энергичными и успешными женщинами. Деятельность нашей компании, и меня лично в Кузбассе связана как раз с такими сложными и важными социальными темами.- Расскажите о вашей программе корпоративной социальной ответственности, устойчивости и привлечению персонала в компанию.- Нехватка специалистов - это фактор, мешающий нам активно развивать компанию. Поэтому первостепенной задачей было решение разработать меры по привлечению кадров. Средний возраст нашего сотрудника- 39 лет, как правило, это молодые люди, которые приезжают на длительный срок проживания в регионе работы. Оборудование закупается высокотехнологичное, которое требует специального образования, специальных навыков, умения. Мы тратим большое количество времени для того, чтобы человек овладел этими навыками, для нас текучка кадров неинтересна и неактуальна. Поэтому меры должны быть комплексными, затрагивающими доходы населения, включающие гарантированное жилье, инфраструктуру и социальную сферу. К нам приезжают ребята с семьями, с женами и детьми, детей у наших сотрудников много- по двое, трое и даже четверо. У нас много многодетных семей. Поэтому первой нашей задачей является обеспечение всех членов семей комфортными условиями проживания. Одними из наиболее важных проблем являются развитие транспортной доступности и обеспечение жильем. В регионе нашей работы не хватает жилья, поэтому решением стало строительство квартала "Р" для сотрудников компании "Колмар" в Нерюнгри. Для нас это направление не было знакомым, но это стало вынужденной мерой, потому что впервые в Нерюнгринском районе прекратился отток населения, наоборот, наблюдается быстрый приток. Все, что можно мы уже сняли, выкупили, все пять наших общежитий полностью заполнены. С учетом непрерывного роста кадрового состава мы вынуждены были строить новое жилье.Кроме того, у нас есть программы на переобучение сотрудников, которых мы нанимаем из нашего региона и из регионов-доноров: это Казахстан и Донбасс. Более 2000 сотрудников мы привезли из ЛНР и ДНР.90% наших сотрудников – это производственный персонал, который остро необходим строящимся и развивающимся объектам. 85% наших работников – это люди, задействованные на подземных работах. Мы сейчас уходим от открытых горных работ и начинаем активно развивать и строить шахты. Это более щадяще для экологии, хотя и более дорогостоящее мероприятие. Уголь из шахты более стабильного качества, он не окислен, что необходимо для его включения в шихту. Изменение качества угля оно недопустимо, например, в металлургической отрасли. У нас сейчас работает три новых шахты, три обогатительные фабрики и собственный терминал.Самые дефицитные профессии для нашей компании на сегодняшний день – это горнорабочие подземные, электрослесари подземные, машинисты горных выемочных машин, а также инженерно-технический персонал с профильным горным образованием и опытом работы на промышленных предприятиях.Поиск необходимого персонала компания, в первую очередь, осуществляет на внутреннем рынке труда, активно участвуя в программе "Местные кадры в промышленность", взаимодействуя с местными школами, с сузами и вузами, и обеспечивая подготовку и переподготовку кадров на перспективу. Мы очень тесно работаем с правительством Республики Саха (Якутия), всеми профильными министерствами и ведомствами.По итогам 2020 года, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в стране, компания "Колмар" вошла в тройку лидеров среди участников проекта "Местные кадры в промышленность".Однако лишь за счет реализации данной программы сегодня компания "Колмар" не может удовлетворить свой "кадровый голод", поэтому для привлечения работников используются и другие методы – проходят ярмарки вакансий на Дальнем Востоке и в других российских регионах.Мы разработали и запустили программу наставничества, предполагающую материальное поощрение наставников по результатам достигнутых производственных показателей вновь принимаемыми сотрудниками. Мы взяли этот хороший советский опыт. Если подопечные показывают хорошие результаты, то их наставников ждут премии. Участвуем мы и в республиканской программе наставничества.Также для обучения и переобучения наших сотрудников мы очень тесно на протяжении многих лет сотрудничаем с Южно-Якутским технологическим колледжем, ведь наша компания особенно заинтересована в привлечении местных молодых специалистов. Совместно с Южно-Якутским технологическим колледжем мы разработали новую программу по именным стипендиям для учащихся, совместно с коллегами работаем над вопросом увеличения контрольных цифр приема на бюджетные места по горным специальностям.- Какие инвестиции вы вкладываете в экологию, на какие именно проекты и цели они идут?- Для "Колмара" являются приоритетными вопросы обеспечения охраны окружающей среды, экологической и промышленной безопасности на предприятиях компании. Конечно, угледобыча связана с пылением и загрязнением, это не круассаны печь. Но мы это понимаем. Чтобы люди приезжали и оставались у нас жить и работать на долгие годы, мы должны вкладываться в экологию. Необходимо сохранять баланс между развитием промышленности и сохранения экологии для будущих поколений в использовании современных технологий. На примере своего предприятия могу сказать, что затраты на экологию -это не миллионы, а миллиарды рублей.На экологические мероприятия в 2020 году компания "Колмар" направила 1,3 миллиарда рублей, а в 2021 году увеличит эту сумму до 2,2 миллиарда рублей. Это переход на подземный способ добычи угля в Якутии, строительство фабрик замкнутого цикла, шламоотстойников, очистных сооружений, а также использование технологий для закрытой перевалки угля в собственном терминале "ВТУ" в Хабаровском крае.Для реализации экологической политики в компании разработана Комплексная программа по охране окружающей среды на среднесрочный период до 2023гг. Данная программа включает в себя мероприятия по охране окружающей среды, в части охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, в области обращения с отходами, земельных и лесных ресурсов, охране недр.- Каков вклад "Колмара" в социальное развитие регионов присутствия?- Мы проводим социально-ориентированную политику в республике, осуществляем за свой счет социальные и природоохранные мероприятия. "Колмар" участвует в профориентации якутской молодежи, совместно с учреждениями образования развивает совместные образовательные программы, обеспечивает студентам возможность проходить практику на своих предприятиях, активно трудоустраивает жителей Республики и привлекает к проведению различных работ малый и средний бизнес Якутии.Сегодня мы отчетливо понимаем, что в деятельности компаний на Дальнем Востоке, особенно таких крупных, как "Колмар", инвестиции, внедрение новых технологий, поиск новых рынков должны идти рука об руку с развитием территорий, на которых компания работает. И здесь "Колмар" всегда готов к взаимодействию с властями Якутии, с муниципальными властями, готов вносить свой вклад не только в экономическое развитие региона, но и в его социальное развитие, повышение качества жизни на территории, создание новых рабочих мест, образовательных программ, социальных объектов."Колмар" прилагает свои средства и силы, направленные на внедрение новых видов медицинской деятельности и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием и техникой. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, "Колмар" установил в Чульмане памятник-монумент – легендарную "полуторку".Компания является генеральным спонсором международной Федерации по мас-рестлингу и вольной борьбе, оказывает финансовую и организационную поддержку, проводит Кубки мира и чемпионаты с привлечением зарубежных спортсменов почти из 30 стран.Осознавая важность развития инфраструктуры региона и его транспортной доступности, "Колмар" оплатил проектные работы по реконструкции здания аэропорта города Нерюнгри. Кроме того, компания осуществляет шефство над Гимназией N1, где учатся дети наших работников. Систематически проводятся ремонтные работы учебных классов и спортивных залов, проводится благоустройство прилегающих территорий.- Насколько серьезным стало давление на отрасль, которое оказывается в последние годы со стороны регулятора, в основном иностранных государств?- Вмешательство иностранных государственных регуляторов в отрасли и рынки может иметь как положительный, так и отрицательный эффект для разных участников рынка. Например, решение Китая прекратить импорт угля из Австралии безусловно принесло выгоду экспортерам из России, Канады и США. Политические меры Китая по ограничению производства металлургического кокса на внутреннем рынке в связи с экологией, ограничению внутренней добычи угля в связи с инспекционными проверками привело к росту внутренних цен на уголь, что имеет положительный эффект для экспортеров, но увеличивает стоимость сырья для китайских потребителей на внутреннем рынке. С другой стороны, долгосрочная нацеленность Китая на сокращение производства стали сдерживает рост потребления и усиливает необходимость диверсификации рынков сбыта для экспортеров коксующегося угля. В рамках ВЭФ на сессии мы увидели интерес участников из Индии, очень перспективного рынка, настроенного на работу с Россией, причем этот интерес на уровне министерств, т.е. это и политическая воля. Поэтому с возможностью строительства наших портов и загрузки тоннажных судов для нас Индия становится очень привлекательным рынком. Сейчас растет потребление стали в странах АТР, что открывает для нас среднесрочные и долгосрочные перспективы.

https://ria.ru/20210902/soglashenie-1748360168.html

https://ria.ru/20210607/yakutiya-1736020971.html

https://ria.ru/20210409/yakutiya-1727596298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), колмар, интервью