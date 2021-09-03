https://ria.ru/20210903/proekt-1748459869.html

В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб

В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб - РИА Новости, 03.09.2021

В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб

Газпромбанк (ГПБ), ВЭБ, ВТБ и ООО "Русхим Газ" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение об организации финансирования нового газохимического РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:00

2021-09-03T06:00

2021-09-03T06:00

экономика

втб

газпромбанк

дальневосточный федеральный университет

арктика

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Газпромбанк (ГПБ), ВЭБ, ВТБ и ООО "Русхим Газ" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение об организации финансирования нового газохимического проекта в Арктике стоимостью 205 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Газпромбанка.Проект включает в себя разработку газоконденсатных месторождений, строительство завода по производству метанола мощностью 1,8 миллиона тонн в год на базе технологического оборудования франко-немецкой компании Air Liquide, портового терминала в районе поселка Индига с выходом на Северный морской путь и прочей инфраструктуры. А сырьём для производства метанола должен стать природный газ Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, втб, газпромбанк, дальневосточный федеральный университет, арктика, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)