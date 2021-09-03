В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ и "Русхим Газ" реализуют масштабный газохимический проект в Арктике
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Газпромбанк (ГПБ), ВЭБ, ВТБ и ООО "Русхим Газ" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение об организации финансирования нового газохимического проекта в Арктике стоимостью 205 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Газпромбанка.
"В рамках ВЭФ-2021 Газпромбанк, ВЭБ.РФ, банк ВТБ и ООО "Русхим Газ" подписали соглашение об организации взаимодействия по финансированию нового проекта в газохимии в Ненецком АО на территории Арктической зоны РФ. Общая стоимость проекта оценивается в 205 миллиардов рублей (с учетом разработки месторождений). Проект планируется профинансировать в том числе в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", оператором которой выступает ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.
Проект включает в себя разработку газоконденсатных месторождений, строительство завода по производству метанола мощностью 1,8 миллиона тонн в год на базе технологического оборудования франко-немецкой компании Air Liquide, портового терминала в районе поселка Индига с выходом на Северный морской путь и прочей инфраструктуры. А сырьём для производства метанола должен стать природный газ Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.