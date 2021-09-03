Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/proekt-1748459869.html
В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб - РИА Новости, 03.09.2021
В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
Газпромбанк (ГПБ), ВЭБ, ВТБ и ООО "Русхим Газ" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение об организации финансирования нового газохимического РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:00
2021-09-03T06:00
экономика
втб
газпромбанк
дальневосточный федеральный университет
арктика
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:6:3078:1737_1920x0_80_0_0_a6130d1b0a5bef76c9a318048e264b75.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Газпромбанк (ГПБ), ВЭБ, ВТБ и ООО "Русхим Газ" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение об организации финансирования нового газохимического проекта в Арктике стоимостью 205 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Газпромбанка.Проект включает в себя разработку газоконденсатных месторождений, строительство завода по производству метанола мощностью 1,8 миллиона тонн в год на базе технологического оборудования франко-немецкой компании Air Liquide, портового терминала в районе поселка Индига с выходом на Северный морской путь и прочей инфраструктуры. А сырьём для производства метанола должен стать природный газ Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/arktika-1748459382.html
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592705010_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33673689a662835cab702345a3c5a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, втб, газпромбанк, дальневосточный федеральный университет, арктика, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:00 03.09.2021
 
В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб

Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ и "Русхим Газ" реализуют масштабный газохимический проект в Арктике

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Газпромбанк (ГПБ), ВЭБ, ВТБ и ООО "Русхим Газ" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение об организации финансирования нового газохимического проекта в Арктике стоимостью 205 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Газпромбанка.

"В рамках ВЭФ-2021 Газпромбанк, ВЭБ.РФ, банк ВТБ и ООО "Русхим Газ" подписали соглашение об организации взаимодействия по финансированию нового проекта в газохимии в Ненецком АО на территории Арктической зоны РФ. Общая стоимость проекта оценивается в 205 миллиардов рублей (с учетом разработки месторождений). Проект планируется профинансировать в том числе в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", оператором которой выступает ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.

Проект включает в себя разработку газоконденсатных месторождений, строительство завода по производству метанола мощностью 1,8 миллиона тонн в год на базе технологического оборудования франко-немецкой компании Air Liquide, портового терминала в районе поселка Индига с выходом на Северный морской путь и прочей инфраструктуры. А сырьём для производства метанола должен стать природный газ Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
05:51
Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
 
ЭкономикаВТБГазпромбанкДальневосточный федеральный университетАрктикаРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35Посол России в Кабуле оценил риски экономического давления на Афганистан
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
Лента новостейМолния