04:52 03.09.2021 (обновлено: 04:55 03.09.2021)
Японский банк JBIC заинтересовался проектом "Арктик СПГ-2"
Управляющий JBIC Маэда заявил о сотрудничестве с "НОВАТЭК" в области голубого водорода
"Сегодня я хотел бы остановиться на некоторых проектах, которые мы сейчас рассматриваем. Это "Арктик СПГ-2", то есть развитие непосредственно добычи СПГ, а также создание перевалочных баз СПГ в Мурманске и на Камчатке", - сказал Маэда на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По его словам, предполагается, что примерный размер проекта составляет 9,3 миллиарда евро, а финансовая нагрузка JBIC в рамках финансирования этого проекта составляет порядка 20% от этой суммы.
"В России действительно огромный потенциал в области природного газа наблюдается. Мы видим новые возможности для сотрудничества в области так называемого голубого водорода, голубого аммиака и потенциал связан с тем, что это можно сделать с приемлемым уровнем издержек", - добавил Маэда.
"НОВАТЭК" на ВЭФ подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве по проектам с низким углеродным следом с государственным Банком Японии для международного сотрудничества (JBIC). Стороны, отмечается в пресс-релизе, намерены сотрудничать в проектах по производству водорода и аммиака, развитию и применению технологий улавливания, хранения и утилизации углекислого газа, а также в сфере возобновляемых источников энергии на территории России, в частности, в проектах по производству аммиака и водорода на полуострове Ямал.
Сейчас в Арктике реализован проект "Ямал СПГ", который в прошлом году произвел почти 18,8 миллиона тонн СПГ, а также строится завод "Арктик СПГ 2" мощностью 19,8 миллиона тонн СПГ в год.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.