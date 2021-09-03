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Японский банк JBIC заинтересовался проектом "Арктик СПГ-2"
Японский банк JBIC заинтересовался проектом "Арктик СПГ-2" - РИА Новости, 03.09.2021
Японский банк JBIC заинтересовался проектом "Арктик СПГ-2"
Государственный Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) заинтересован в проекте "Арктик СПГ-2", сообщил управляющий JBIC Тадаси Маэда. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:52
2021-09-03T04:55
экономика
япония
новатэк
ямал спг
россия
арктик спг - 2
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Государственный Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) заинтересован в проекте "Арктик СПГ-2", сообщил управляющий JBIC Тадаси Маэда.По его словам, предполагается, что примерный размер проекта составляет 9,3 миллиарда евро, а финансовая нагрузка JBIC в рамках финансирования этого проекта составляет порядка 20% от этой суммы."НОВАТЭК" на ВЭФ подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве по проектам с низким углеродным следом с государственным Банком Японии для международного сотрудничества (JBIC). Стороны, отмечается в пресс-релизе, намерены сотрудничать в проектах по производству водорода и аммиака, развитию и применению технологий улавливания, хранения и утилизации углекислого газа, а также в сфере возобновляемых источников энергии на территории России, в частности, в проектах по производству аммиака и водорода на полуострове Ямал.Сейчас в Арктике реализован проект "Ямал СПГ", который в прошлом году произвел почти 18,8 миллиона тонн СПГ, а также строится завод "Арктик СПГ 2" мощностью 19,8 миллиона тонн СПГ в год.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, япония, новатэк, ямал спг, россия, арктик спг - 2, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:52 03.09.2021 (обновлено: 04:55 03.09.2021)
 
Японский банк JBIC заинтересовался проектом "Арктик СПГ-2"

Управляющий JBIC Маэда заявил о сотрудничестве с "НОВАТЭК" в области голубого водорода

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Государственный Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) заинтересован в проекте "Арктик СПГ-2", сообщил управляющий JBIC Тадаси Маэда.

"Сегодня я хотел бы остановиться на некоторых проектах, которые мы сейчас рассматриваем. Это "Арктик СПГ-2", то есть развитие непосредственно добычи СПГ, а также создание перевалочных баз СПГ в Мурманске и на Камчатке", - сказал Маэда на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, предполагается, что примерный размер проекта составляет 9,3 миллиарда евро, а финансовая нагрузка JBIC в рамках финансирования этого проекта составляет порядка 20% от этой суммы.

"В России действительно огромный потенциал в области природного газа наблюдается. Мы видим новые возможности для сотрудничества в области так называемого голубого водорода, голубого аммиака и потенциал связан с тем, что это можно сделать с приемлемым уровнем издержек", - добавил Маэда.

"НОВАТЭК" на ВЭФ подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве по проектам с низким углеродным следом с государственным Банком Японии для международного сотрудничества (JBIC). Стороны, отмечается в пресс-релизе, намерены сотрудничать в проектах по производству водорода и аммиака, развитию и применению технологий улавливания, хранения и утилизации углекислого газа, а также в сфере возобновляемых источников энергии на территории России, в частности, в проектах по производству аммиака и водорода на полуострове Ямал.
Сейчас в Арктике реализован проект "Ямал СПГ", который в прошлом году произвел почти 18,8 миллиона тонн СПГ, а также строится завод "Арктик СПГ 2" мощностью 19,8 миллиона тонн СПГ в год.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Стенд компании НОВАТЭК на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 11:18Россия-Китай: Главное
"Новатэк" договорился о поставках СПГ в Китай с "Арктик СПГ - 2"
 
ЭкономикаЯпонияНоватэкЯмал СПГРоссияАрктик СПГ - 2Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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