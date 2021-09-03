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Японский банк JBIC заинтересовался проектом "Арктик СПГ-2"

Японский банк JBIC заинтересовался проектом "Арктик СПГ-2" - РИА Новости, 03.09.2021

Японский банк JBIC заинтересовался проектом "Арктик СПГ-2"

Государственный Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) заинтересован в проекте "Арктик СПГ-2", сообщил управляющий JBIC Тадаси Маэда. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:52

2021-09-03T04:52

2021-09-03T04:55

экономика

япония

новатэк

ямал спг

россия

арктик спг - 2

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Государственный Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) заинтересован в проекте "Арктик СПГ-2", сообщил управляющий JBIC Тадаси Маэда.По его словам, предполагается, что примерный размер проекта составляет 9,3 миллиарда евро, а финансовая нагрузка JBIC в рамках финансирования этого проекта составляет порядка 20% от этой суммы."НОВАТЭК" на ВЭФ подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве по проектам с низким углеродным следом с государственным Банком Японии для международного сотрудничества (JBIC). Стороны, отмечается в пресс-релизе, намерены сотрудничать в проектах по производству водорода и аммиака, развитию и применению технологий улавливания, хранения и утилизации углекислого газа, а также в сфере возобновляемых источников энергии на территории России, в частности, в проектах по производству аммиака и водорода на полуострове Ямал.Сейчас в Арктике реализован проект "Ямал СПГ", который в прошлом году произвел почти 18,8 миллиона тонн СПГ, а также строится завод "Арктик СПГ 2" мощностью 19,8 миллиона тонн СПГ в год.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210604/postavki-1735576912.html

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2021

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экономика, япония, новатэк, ямал спг, россия, арктик спг - 2, восточный экономический форум — 2021 (вэф)