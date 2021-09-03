https://ria.ru/20210903/produkty-1748573394.html

Мясников назвал продукты, провоцирующие рак

Мясников назвал продукты, провоцирующие рак - РИА Новости, 03.09.2021

Мясников назвал продукты, провоцирующие рак

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о профилактике онкологических заболеваний. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:29

2021-09-03T15:29

2021-09-03T17:47

общество

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о профилактике онкологических заболеваний.В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что неправильное питание провоцирует каждый пятый случай рака. В первую очередь речь идет о продуктах, вызывающих ожирение и, как следствие, повышение уровня инсулина в крови. У людей с диабетом риск появления злокачественной опухоли повышается в восемь раз, добавил Мясников.Он также напомнил о совете не есть "ничего белого"."Не надо есть белый сахар, белую соль, белый рис, белые макароны, белый хлеб. Это все приводит к повышению веса, к повышению сахара и к болезням, к онкологиям", — сказал доктор.Врач подчеркнул, что алкоголь даже в умеренных дозах повышает риск развития рака груди и кишечника. А употребление соли в больших количествах часто приводит к раку желудка; эта добавка относится к канцерогенам наравне со спиртным, сигаретами и химическими веществами.Мясников также рассказал об оптимальной диете для тех, кто уже столкнулся с онкологическими заболеваниями. Им следует избегать переедания или, наоборот, потери веса, а упор сделать на овощи и фрукты. Кроме того, не стоит отказываться от бобовых культур, чеснока, рыбы, зеленого чая, при этом потребление мяса лучше сократить.Ранее ученые Томского политехнического университета вместе с другими российскими исследователями сообщили о создании универсального средства от рака. Они смогли сделать лечение радиоактивным актинием-225 на 40% эффективнее. По словам авторов, они разработали особую наноупаковку для актиния, которая защищает организм от токсичных продуктов распада в шесть-десять раз лучше аналогов.

https://ria.ru/20210831/rak-1748081928.html

https://ria.ru/20210818/myasnikov-1746219786.html

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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)