https://ria.ru/20210903/probki-1748601533.html

В Москве пробки достигли девяти баллов

В Москве пробки достигли девяти баллов - РИА Новости, 03.09.2021

В Москве пробки достигли девяти баллов

Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:27

2021-09-03T17:27

2021-09-03T17:29

общество

москва

городское хозяйство москвы

яндекс

яндекс.пробки

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Садовнической, Овчинниковской, Кремлевской, Москворецкой, Раушской, а также на Большом Москворецком мосту, Большом Каменном мосту и на Тверской улице.В пробках стоит и все Бульварное кольцо. Садовое кольцо сомкнулось в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на юге, юго-западе, востоке и северо-западе.Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.Отдельные затруднения наблюдаются на МКАД, в частности, на западе, юго-западе, востоке и юго-востоке.Вылетные магистрали относительно свободны.

https://ria.ru/20210903/shtrafy-1748574620.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы, яндекс, яндекс.пробки