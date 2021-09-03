https://ria.ru/20210903/probki-1748601533.html
В Москве пробки достигли девяти баллов
В Москве пробки достигли девяти баллов - РИА Новости, 03.09.2021
В Москве пробки достигли девяти баллов
Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:27
2021-09-03T17:27
2021-09-03T17:29
общество
москва
городское хозяйство москвы
яндекс
яндекс.пробки
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Садовнической, Овчинниковской, Кремлевской, Москворецкой, Раушской, а также на Большом Москворецком мосту, Большом Каменном мосту и на Тверской улице.В пробках стоит и все Бульварное кольцо. Садовое кольцо сомкнулось в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на юге, юго-западе, востоке и северо-западе.Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.Отдельные затруднения наблюдаются на МКАД, в частности, на западе, юго-западе, востоке и юго-востоке.Вылетные магистрали относительно свободны.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, яндекс, яндекс.пробки
17:27 03.09.2021 (обновлено: 17:29 03.09.2021)
В Москве пробки достигли девяти баллов
"Яндекс. Пробки": пробки на дорогах столицы достигли девяти баллов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Пробки в Москве
в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс
. Пробки".
Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Садовнической, Овчинниковской, Кремлевской, Москворецкой, Раушской, а также на Большом Москворецком мосту, Большом Каменном мосту и на Тверской улице.
В пробках стоит и все Бульварное кольцо. Садовое кольцо сомкнулось в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на юге, юго-западе, востоке и северо-западе.
Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.
Отдельные затруднения наблюдаются на МКАД, в частности, на западе, юго-западе, востоке и юго-востоке.
Вылетные магистрали относительно свободны.