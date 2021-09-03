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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/priznanie-1748523436.html
Путин рассказал, от чего зависит признание правительства талибов
Путин рассказал, от чего зависит признание правительства талибов - РИА Новости, 03.09.2021
Путин рассказал, от чего зависит признание правительства талибов
В вопросе признания правительства талибов нужно исходить из реалий, того, что стоит за их заявлениями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:19
2021-09-03T12:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
владимир путин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. В вопросе признания правительства талибов нужно исходить из реалий, того, что стоит за их заявлениями, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня "Талибан"* контролирует. Если это так, то мы должны исходить из реалий. Конечно, я согласен с президентом Казахстана, так же как с многими другими коллегами, я со многими очень говорил на этот счет последнее время, нужно смотреть, что кроется за, что стоит за заявлениями руководителей движения "Талибан"*, - сказал он на ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, талибан, афганистан, владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:19 03.09.2021 (обновлено: 12:33 03.09.2021)
 
Путин рассказал, от чего зависит признание правительства талибов

Путин о признании правительства талибов: нужно смотреть, что стоит за их заявлениями

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* у въезда в аэропорт Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* у въезда в аэропорт Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. В вопросе признания правительства талибов нужно исходить из реалий, того, что стоит за их заявлениями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня "Талибан"* контролирует. Если это так, то мы должны исходить из реалий. Конечно, я согласен с президентом Казахстана, так же как с многими другими коллегами, я со многими очень говорил на этот счет последнее время, нужно смотреть, что кроется за, что стоит за заявлениями руководителей движения "Талибан"*, - сказал он на ВЭФ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

Граждане Испании, проживающие в Афганистане, и афганцы садятся в военный самолет в международном аэропорту в Кабуле, Афганистан
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
© REUTERS / Juan Medina

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

Тесты на COVID-19 проводятся для граждан Испании и Афганистана, прибывших на авиабазу после эвакуации из Кабула, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Juan Medina

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

Граждане Испании и Афганистана в зале ожидания на авиабазе, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
© AP Photo / Jafar Khan

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

Семья из Афганистана загружает свои вещи в автомобиль по прибытии к контрольно-пропускному пункту в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© AP Photo / Emrah Gurel

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AP Photo / Emrah Gurel

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
© REUTERS / Ozan Kose

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

Афганские мигранты отдыхают после пересечения ирано-турецкой границы в Татване, на западном берегу озера Ван, на востоке Турции
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2021 / Ozan Kose

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

Афганский мигрант пьет воду, отдыхая на обочине дороги, Татван, Турция
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

Эвакуированные из Афганистана, прибывающие на транспортном самолете Airbus A400 немецких ВВС, Узбекистан
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

Люди, которые были эвакуированы из Афганистана, прибывают в аэропорт Руасси Шарль-де-Голль, Париж, Франция
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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