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Путин рассказал, от чего зависит признание правительства талибов

Путин рассказал, от чего зависит признание правительства талибов - РИА Новости, 03.09.2021

Путин рассказал, от чего зависит признание правительства талибов

В вопросе признания правительства талибов нужно исходить из реалий, того, что стоит за их заявлениями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:19

2021-09-03T12:19

2021-09-03T12:33

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

владимир путин

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. В вопросе признания правительства талибов нужно исходить из реалий, того, что стоит за их заявлениями, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня "Талибан"* контролирует. Если это так, то мы должны исходить из реалий. Конечно, я согласен с президентом Казахстана, так же как с многими другими коллегами, я со многими очень говорил на этот счет последнее время, нужно смотреть, что кроется за, что стоит за заявлениями руководителей движения "Талибан"*, - сказал он на ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)