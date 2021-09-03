Путин рассказал, от чего зависит признание правительства талибов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. В вопросе признания правительства талибов нужно исходить из реалий, того, что стоит за их заявлениями, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня "Талибан"* контролирует. Если это так, то мы должны исходить из реалий. Конечно, я согласен с президентом Казахстана, так же как с многими другими коллегами, я со многими очень говорил на этот счет последнее время, нужно смотреть, что кроется за, что стоит за заявлениями руководителей движения "Талибан"*, - сказал он на ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.*Террористическая организация, запрещенная в России.
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. В вопросе признания правительства талибов нужно исходить из реалий, того, что стоит за их заявлениями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня "Талибан"* контролирует. Если это так, то мы должны исходить из реалий. Конечно, я согласен с президентом Казахстана, так же как с многими другими коллегами, я со многими очень говорил на этот счет последнее время, нужно смотреть, что кроется за, что стоит за заявлениями руководителей движения "Талибан"*, - сказал он на ВЭФ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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