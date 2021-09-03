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Психолог связал недоверие к вакцине с популярной вредной привычкой
Психолог связал недоверие к вакцине с популярной вредной привычкой - РИА Новости, 03.09.2021
Психолог связал недоверие к вакцине с популярной вредной привычкой
Мнение о том, почему некоторые курильщики считают свою привычку защитой от коронавируса, высказал в интервью радио Sputnik клинический психолог, доктор... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T02:16
2021-09-03T02:16
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мнение о том, почему некоторые курильщики считают свою привычку защитой от коронавируса, высказал в интервью радио Sputnik клинический психолог, доктор психологии Артур Гараганов.По данным Роспотребнадзора, при заражении COVID-19 у курящих пациентов существует более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку курение негативно влияет на функцию легких, и организму сложнее бороться с коронавирусом. Однако некоторые курильщики считают, что их вредная привычка не только не вредит, но напротив, чуть ли не защищает от коронавируса, отметил Артур Гараганов.Причину он видит в чисто психологических факторах: закоренелому курильщику трудно признать, что он уже долгое время вредит собственному здоровью."Чаще всего люди, страдающие такой формой зависимости, пытаются избежать любых изменений. Когда речь идет о том, что нужно сделать что-то, что не входит в их систему координат, они тут же включают психологическое сопротивление, активно выступают против вакцинации и могут находить множество фейковых подтверждений, что никотин якобы может от чего-то защитить", – сказал Артур Гараганов.Такие люди, как правило, остро негативно воспринимают любую информацию, которая расходится с их мнением, особенно ту, которую они считают "официальной".Поэтому специалист посоветовал родным и близким людей, которые заняли такую позицию, постараться воздействовать на их разум. Однако, предупредил он, скорее всего, это будет непросто."Они могут получить свою долю сопротивления, определенного негатива, но близкий круг должен информировать человека об опасности коронавируса и о том, каковы последствия", – заключил Артур Гараганов в интервью радио Sputnik.
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общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
02:16 03.09.2021
 
Психолог связал недоверие к вакцине с популярной вредной привычкой

Психолог Гарганов: курильщики хотят верить в то, что их привычка защищает от COVID-19

© Depositphotos / RangizzzМужчина с сигаретой
Мужчина с сигаретой - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Depositphotos / Rangizzz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мнение о том, почему некоторые курильщики считают свою привычку защитой от коронавируса, высказал в интервью радио Sputnik клинический психолог, доктор психологии Артур Гараганов.
По данным Роспотребнадзора, при заражении COVID-19 у курящих пациентов существует более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку курение негативно влияет на функцию легких, и организму сложнее бороться с коронавирусом. Однако некоторые курильщики считают, что их вредная привычка не только не вредит, но напротив, чуть ли не защищает от коронавируса, отметил Артур Гараганов.
"За последнее время в информационном поле распространилось устойчивое заблуждение, что курение защищает от коронавируса", – пояснил психолог.
Причину он видит в чисто психологических факторах: закоренелому курильщику трудно признать, что он уже долгое время вредит собственному здоровью.
"Чаще всего люди, страдающие такой формой зависимости, пытаются избежать любых изменений. Когда речь идет о том, что нужно сделать что-то, что не входит в их систему координат, они тут же включают психологическое сопротивление, активно выступают против вакцинации и могут находить множество фейковых подтверждений, что никотин якобы может от чего-то защитить", – сказал Артур Гараганов.
Такие люди, как правило, остро негативно воспринимают любую информацию, которая расходится с их мнением, особенно ту, которую они считают "официальной".
Поэтому специалист посоветовал родным и близким людей, которые заняли такую позицию, постараться воздействовать на их разум. Однако, предупредил он, скорее всего, это будет непросто.
"Они могут получить свою долю сопротивления, определенного негатива, но близкий круг должен информировать человека об опасности коронавируса и о том, каковы последствия", – заключил Артур Гараганов в интервью радио Sputnik.
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