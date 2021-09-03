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В Минздраве призвали россиян привиться из-за роста инфекционных заболеваний
В Минздраве призвали россиян привиться из-за роста инфекционных заболеваний - РИА Новости, 03.09.2021
В Минздраве призвали россиян привиться из-за роста инфекционных заболеваний
Осенью ожидается подъем инфекционных заболеваний, поэтому необходимо максимально обезопасить себя с помощью вакцинации от гриппа и от коронавируса, заявил РИА... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:18
2021-09-03T07:18
2021-09-03T07:18
общество
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
дальний восток
виктор фисенко
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Осенью ожидается подъем инфекционных заболеваний, поэтому необходимо максимально обезопасить себя с помощью вакцинации от гриппа и от коронавируса, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.Он отметил, что главный метод профилактики - это вакцинация. "Призываем всех наших граждан пройти вакцинацию и от коронавируса, и от гриппа",- подчеркнул первый замминистра здравоохранения.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/gripp-1748432243.html
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общество, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, дальний восток, виктор фисенко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Минздраве призвали россиян привиться из-за роста инфекционных заболеваний
Замглавы Минздрава Фисенко призвал россиян привиться из-за роста инфекционных заболеваний