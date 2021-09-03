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В Минздраве призвали россиян привиться из-за роста инфекционных заболеваний
В Минздраве призвали россиян привиться из-за роста инфекционных заболеваний - РИА Новости, 03.09.2021
В Минздраве призвали россиян привиться из-за роста инфекционных заболеваний
Осенью ожидается подъем инфекционных заболеваний, поэтому необходимо максимально обезопасить себя с помощью вакцинации от гриппа и от коронавируса, заявил РИА... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:18
2021-09-03T07:18
общество
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
дальний восток
виктор фисенко
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Осенью ожидается подъем инфекционных заболеваний, поэтому необходимо максимально обезопасить себя с помощью вакцинации от гриппа и от коронавируса, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.Он отметил, что главный метод профилактики - это вакцинация. "Призываем всех наших граждан пройти вакцинацию и от коронавируса, и от гриппа",- подчеркнул первый замминистра здравоохранения.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, дальний восток, виктор фисенко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:18 03.09.2021
 
В Минздраве призвали россиян привиться из-за роста инфекционных заболеваний

Замглавы Минздрава Фисенко призвал россиян привиться из-за роста инфекционных заболеваний

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает женщине прививку
Медицинский сотрудник делает женщине прививку - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Осенью ожидается подъем инфекционных заболеваний, поэтому необходимо максимально обезопасить себя с помощью вакцинации от гриппа и от коронавируса, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
"Необходимо учитывать тот факт, что осенью вообще традиционно идёт подъем инфекционных заболеваний, в частности гриппа. Мы должны также учитывать тот факт, что у нас циркулирует штамм (коронавируса – ред.) "дельта", отличительной особенностью которого является достаточно быстрое развитие заболевания в организме человека. Нам необходимо максимально профилактировать себя и от гриппа, и от коронавируса", - сказал Фисенко агентству на полях ВЭФ.
Он отметил, что главный метод профилактики - это вакцинация. "Призываем всех наших граждан пройти вакцинацию и от коронавируса, и от гриппа",- подчеркнул первый замминистра здравоохранения.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 21:06
Попова обозначила временные рамки между вакцинациями от COVID-19 и гриппа
 
ОбществоДальневосточный федеральный университетЗдоровье - ОбществоДальний ВостокВиктор ФисенкоВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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