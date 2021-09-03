https://ria.ru/20210903/primakov-1748460014.html
Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости - РИА Новости, 03.09.2021
Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:02
2021-09-03T06:02
2021-09-03T10:40
общество
евгений примаков
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.Примаков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Россотрудничество готово запустить работу представительства в Афганистане, как только позволят условия.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ВЭФ, а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Примаков был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/manturov-1748334112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений примаков, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:02 03.09.2021 (обновлено: 10:40 03.09.2021)
Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
Глава Россотрудничества Евгений Примаков попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков
попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.
Примаков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Россотрудничество готово запустить работу представительства в Афганистане, как только позволят условия.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ВЭФ, а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Примаков был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.