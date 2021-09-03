https://ria.ru/20210903/primakov-1748460014.html

Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости

Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости - РИА Новости, 03.09.2021

Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:02

2021-09-03T06:02

2021-09-03T10:40

общество

евгений примаков

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.Примаков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Россотрудничество готово запустить работу представительства в Афганистане, как только позволят условия.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ВЭФ, а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Примаков был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/manturov-1748334112.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, евгений примаков, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)