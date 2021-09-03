https://ria.ru/20210903/priamure-1748614566.html

Путин прибыл в Приамурье

Путин прибыл в Приамурье - РИА Новости, 03.09.2021

Путин прибыл в Приамурье

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где посетит с визитом космодром "Восточный", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:47

2021-09-03T18:47

2021-09-03T18:47

общество

владимир путин

дмитрий песков

ангара (ракета)

восточный (космодром)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где посетит с визитом космодром "Восточный", передает корреспондент РИА Новости.Остановку в Амурской области глава государства сделал по пути из Владивостока, где принимал участие в Восточном экономическом форуме.Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства осмотрит строительство инфраструктурных объектов космодрома, в частности, командного пункта и стартового комплекса "Ангара". Там же президент проведет рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.В этот же день Путин вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ.Указ о строительстве космодрома "Восточный" был подписан президентом России в 2007 году. Непосредственно работы по созданию инфраструктуры для проведения пусков ракет "Союз" начались в 2012 году, а в 2016 году был проведен первый старт этого носителя. В 2019 году на "Восточном" началось строительство инфраструктуры для ракет семейства "Ангара".Строительство космодрома "Восточный" сотрясают скандалы о хищениях средств. О масштабах коррупции на нем в середине ноября 2019 года напомнил Путин. По его словам, несмотря на десятки уголовных дел, "порядка там до сих пор не удалось навести как следует". Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил РИА Новости, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, было похищено 11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html

https://realty.ria.ru/20210324/kosmodrom-1602619583.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, ангара (ракета), восточный (космодром)