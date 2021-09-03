Путин прибыл в Приамурье
Президент Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром "Восточный"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где посетит с визитом космодром "Восточный", передает корреспондент РИА Новости.
Остановку в Амурской области глава государства сделал по пути из Владивостока, где принимал участие в Восточном экономическом форуме.
Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства осмотрит строительство инфраструктурных объектов космодрома, в частности, командного пункта и стартового комплекса "Ангара". Там же президент проведет рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.
В этот же день Путин вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ.
Указ о строительстве космодрома "Восточный" был подписан президентом России в 2007 году. Непосредственно работы по созданию инфраструктуры для проведения пусков ракет "Союз" начались в 2012 году, а в 2016 году был проведен первый старт этого носителя. В 2019 году на "Восточном" началось строительство инфраструктуры для ракет семейства "Ангара".
Строительство космодрома "Восточный" сотрясают скандалы о хищениях средств. О масштабах коррупции на нем в середине ноября 2019 года напомнил Путин. По его словам, несмотря на десятки уголовных дел, "порядка там до сих пор не удалось навести как следует". Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил РИА Новости, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, было похищено 11 миллиардов рублей.