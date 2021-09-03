https://ria.ru/20210903/predprinimatelstvo-1748452333.html
В Минтруде рассказали, кем себя видят молодые россияне
В Минтруде рассказали, кем себя видят молодые россияне - РИА Новости, 03.09.2021
В Минтруде рассказали, кем себя видят молодые россияне
Больше половины молодых людей в России видят себя в предпринимательстве, работе на себя, сообщил на ВЭФ глава Минтруда РФ Антон Котяков, сославшись на... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:40
2021-09-03T03:40
2021-09-03T03:40
общество
антон котяков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156377/76/1563777633_0:43:2876:1661_1920x0_80_0_0_c61cc407a380d0d98fb2551e50890d36.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Больше половины молодых людей в России видят себя в предпринимательстве, работе на себя, сообщил на ВЭФ глава Минтруда РФ Антон Котяков, сославшись на проведенные опросы."На сегодняшний день, по опросам, которые мы наблюдаем, более 56% молодых людей видят свою перспективу, свое будущее именно в режиме предпринимательства, работы на себя, сопряженном с режимом работы на фрилансе", - заявил Котяков, выступая на форуме.Он отметил, что, по статистике, 30% среди предпринимателей - молодые люди. При этом средний возраст предпринимателя составляет порядка 38 лет, а средний возраст работников на рынке труда составляет более 42 лет.Котяков также отметил запрос общества на режим работы в качестве самозанятых, отметив, что к 2030 году в стране, по мнению экспертов, может быть порядка 10-11 миллионов самозанятых, а к 2024 году - порядка 5-6 миллионов, сейчас таких людей 3 миллиона.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210901/rosmolodezh-1748200636.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/76/1563777633_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_1da73556a40cdc09b308e2a748c9d1af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон котяков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Минтруде рассказали, кем себя видят молодые россияне
Котяков: более половины молодых россиян видят себя в предпринимательстве
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.
Больше половины молодых людей в России
видят себя в предпринимательстве, работе на себя, сообщил на ВЭФ
глава Минтруда РФ Антон Котяков
, сославшись на проведенные опросы.
"На сегодняшний день, по опросам, которые мы наблюдаем, более 56% молодых людей видят свою перспективу, свое будущее именно в режиме предпринимательства, работы на себя, сопряженном с режимом работы на фрилансе", - заявил Котяков, выступая на форуме.
Он отметил, что, по статистике, 30% среди предпринимателей - молодые люди. При этом средний возраст предпринимателя составляет порядка 38 лет, а средний возраст работников на рынке труда составляет более 42 лет.
Котяков также отметил запрос общества на режим работы в качестве самозанятых, отметив, что к 2030 году в стране, по мнению экспертов, может быть порядка 10-11 миллионов самозанятых, а к 2024 году - порядка 5-6 миллионов, сейчас таких людей 3 миллиона.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.