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В Минтруде рассказали, кем себя видят молодые россияне
В Минтруде рассказали, кем себя видят молодые россияне - РИА Новости, 03.09.2021
В Минтруде рассказали, кем себя видят молодые россияне
Больше половины молодых людей в России видят себя в предпринимательстве, работе на себя, сообщил на ВЭФ глава Минтруда РФ Антон Котяков, сославшись на... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:40
2021-09-03T03:40
общество
антон котяков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Больше половины молодых людей в России видят себя в предпринимательстве, работе на себя, сообщил на ВЭФ глава Минтруда РФ Антон Котяков, сославшись на проведенные опросы."На сегодняшний день, по опросам, которые мы наблюдаем, более 56% молодых людей видят свою перспективу, свое будущее именно в режиме предпринимательства, работы на себя, сопряженном с режимом работы на фрилансе", - заявил Котяков, выступая на форуме.Он отметил, что, по статистике, 30% среди предпринимателей - молодые люди. При этом средний возраст предпринимателя составляет порядка 38 лет, а средний возраст работников на рынке труда составляет более 42 лет.Котяков также отметил запрос общества на режим работы в качестве самозанятых, отметив, что к 2030 году в стране, по мнению экспертов, может быть порядка 10-11 миллионов самозанятых, а к 2024 году - порядка 5-6 миллионов, сейчас таких людей 3 миллиона.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, антон котяков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:40 03.09.2021
 
В Минтруде рассказали, кем себя видят молодые россияне

Котяков: более половины молодых россиян видят себя в предпринимательстве

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Больше половины молодых людей в России видят себя в предпринимательстве, работе на себя, сообщил на ВЭФ глава Минтруда РФ Антон Котяков, сославшись на проведенные опросы.
"На сегодняшний день, по опросам, которые мы наблюдаем, более 56% молодых людей видят свою перспективу, свое будущее именно в режиме предпринимательства, работы на себя, сопряженном с режимом работы на фрилансе", - заявил Котяков, выступая на форуме.
Логотип Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)
1 сентября, 17:05
Росмолодежь наградит грантами лучших молодых предпринимателей по итогам ВЭФ
Он отметил, что, по статистике, 30% среди предпринимателей - молодые люди. При этом средний возраст предпринимателя составляет порядка 38 лет, а средний возраст работников на рынке труда составляет более 42 лет.
Котяков также отметил запрос общества на режим работы в качестве самозанятых, отметив, что к 2030 году в стране, по мнению экспертов, может быть порядка 10-11 миллионов самозанятых, а к 2024 году - порядка 5-6 миллионов, сейчас таких людей 3 миллиона.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ОбществоАнтон КотяковРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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