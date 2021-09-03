https://ria.ru/20210903/predprinimatelstvo-1748452333.html

В Минтруде рассказали, кем себя видят молодые россияне

В Минтруде рассказали, кем себя видят молодые россияне - РИА Новости, 03.09.2021

В Минтруде рассказали, кем себя видят молодые россияне

Больше половины молодых людей в России видят себя в предпринимательстве, работе на себя, сообщил на ВЭФ глава Минтруда РФ Антон Котяков, сославшись на... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T03:40

2021-09-03T03:40

2021-09-03T03:40

общество

антон котяков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Больше половины молодых людей в России видят себя в предпринимательстве, работе на себя, сообщил на ВЭФ глава Минтруда РФ Антон Котяков, сославшись на проведенные опросы."На сегодняшний день, по опросам, которые мы наблюдаем, более 56% молодых людей видят свою перспективу, свое будущее именно в режиме предпринимательства, работы на себя, сопряженном с режимом работы на фрилансе", - заявил Котяков, выступая на форуме.Он отметил, что, по статистике, 30% среди предпринимателей - молодые люди. При этом средний возраст предпринимателя составляет порядка 38 лет, а средний возраст работников на рынке труда составляет более 42 лет.Котяков также отметил запрос общества на режим работы в качестве самозанятых, отметив, что к 2030 году в стране, по мнению экспертов, может быть порядка 10-11 миллионов самозанятых, а к 2024 году - порядка 5-6 миллионов, сейчас таких людей 3 миллиона.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210901/rosmolodezh-1748200636.html

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общество, антон котяков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)