https://ria.ru/20210903/pozdnyakov-1748481642.html

Дагестанские пограничники не задерживали лидера "Мужского государства"

Дагестанские пограничники не задерживали лидера "Мужского государства" - РИА Новости, 03.09.2021

Дагестанские пограничники не задерживали лидера "Мужского государства"

Дагестанские пограничники не задерживали лидера незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" Владислава Позднякова, сообщили РИА... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:29

2021-09-03T09:29

2021-09-03T09:29

происшествия

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 3 сен – РИА Новости. Дагестанские пограничники не задерживали лидера незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" Владислава Позднякова, сообщили РИА Новости в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.В Telegram-канале Позднякова ранее появилось сообщение о его задержании. Один из администраторов канала сообщил, что лидера движения задержали при пересечении азербайджанской границы."Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан не задерживало Владислава Позднякова. Может быть, азербайджанские пограничники задержали. Но не мы", - сообщил собеседник агентства.Ранее в СМИ появилась информация о том, что движение "Мужское государство" устроило атаку на одну из сетей доставки ресторанной еды из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. Помимо этого, в информационном пространстве появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения. В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в случае нарушения закона на это должны реагировать органы.

https://ria.ru/20210831/skandal-1748018741.html

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2021

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происшествия, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика дагестан