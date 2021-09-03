Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/potok-1748480329.html
Миллер заявил о скором завершении строительства "Северного потока —2"
Миллер заявил о скором завершении строительства "Северного потока —2" - РИА Новости, 03.09.2021
Миллер заявил о скором завершении строительства "Северного потока —2"
Завершения строительства "Северного потока — 2" осталось ждать совсем немного, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:16
2021-09-03T10:29
экономика
алексей миллер
северный поток — 2
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743171826_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_fff2eb2af5bcd944c8fc02fe1364391b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Завершения строительства "Северного потока — 2" осталось ждать совсем немного, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.Накануне руководитель компании сказал, что газ по новой трубе начнет поступать европейским потребителям уже в этом году. Те же сроки ранее озвучил министр энергетики Николай Шульгинов.По предварительным данным, объемы прокачки на начальных этапах составят 5,6 миллиарда кубометров."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
https://ria.ru/20210902/potok-1748269957.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-09-03T09:16
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743171826_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_209e725b64a531ffdd59a45af3eb2a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, алексей миллер, северный поток — 2, восточный экономический форум — 2021 (вэф), газпром
09:16 03.09.2021 (обновлено: 10:29 03.09.2021)
 
Миллер заявил о скором завершении строительства "Северного потока —2"

Глава "Газпрома" Миллер: строительство "Северного потока —2" скоро будет завершено

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Завершения строительства "Северного потока — 2" осталось ждать совсем немного, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Очень недолго", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах Восточного экономического форума.

Накануне руководитель компании сказал, что газ по новой трубе начнет поступать европейским потребителям уже в этом году. Те же сроки ранее озвучил министр энергетики Николай Шульгинов.
По предварительным данным, объемы прокачки на начальных этапах составят 5,6 миллиарда кубометров.
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 05:15
Пушков объяснил, почему Украина должна радоваться "Северному потоку — 2"
 
ЭкономикаАлексей МиллерСеверный поток — 2Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Газпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
Лента новостейМолния