https://ria.ru/20210903/potok-1748480329.html
Миллер заявил о скором завершении строительства "Северного потока —2"
Миллер заявил о скором завершении строительства "Северного потока —2" - РИА Новости, 03.09.2021
Миллер заявил о скором завершении строительства "Северного потока —2"
Завершения строительства "Северного потока — 2" осталось ждать совсем немного, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:16
2021-09-03T09:16
2021-09-03T10:29
экономика
алексей миллер
северный поток — 2
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743171826_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_fff2eb2af5bcd944c8fc02fe1364391b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Завершения строительства "Северного потока — 2" осталось ждать совсем немного, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.Накануне руководитель компании сказал, что газ по новой трубе начнет поступать европейским потребителям уже в этом году. Те же сроки ранее озвучил министр энергетики Николай Шульгинов.По предварительным данным, объемы прокачки на начальных этапах составят 5,6 миллиарда кубометров."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
https://ria.ru/20210902/potok-1748269957.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743171826_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_209e725b64a531ffdd59a45af3eb2a2a.jpg
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-09-03T09:16
true
PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей миллер, северный поток — 2, восточный экономический форум — 2021 (вэф), газпром
09:16 03.09.2021 (обновлено: 10:29 03.09.2021)
Миллер заявил о скором завершении строительства "Северного потока —2"
Глава "Газпрома" Миллер: строительство "Северного потока —2" скоро будет завершено