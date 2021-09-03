https://ria.ru/20210903/potok-1748480329.html

Миллер заявил о скором завершении строительства "Северного потока —2"

Миллер заявил о скором завершении строительства "Северного потока —2" - РИА Новости, 03.09.2021

Миллер заявил о скором завершении строительства "Северного потока —2"

Завершения строительства "Северного потока — 2" осталось ждать совсем немного, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:16

2021-09-03T09:16

2021-09-03T10:29

экономика

алексей миллер

северный поток — 2

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743171826_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_fff2eb2af5bcd944c8fc02fe1364391b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Завершения строительства "Северного потока — 2" осталось ждать совсем немного, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.Накануне руководитель компании сказал, что газ по новой трубе начнет поступать европейским потребителям уже в этом году. Те же сроки ранее озвучил министр энергетики Николай Шульгинов.По предварительным данным, объемы прокачки на начальных этапах составят 5,6 миллиарда кубометров."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.

https://ria.ru/20210902/potok-1748269957.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-03T09:16 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, алексей миллер, северный поток — 2, восточный экономический форум — 2021 (вэф), газпром