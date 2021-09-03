https://ria.ru/20210903/potok-1748457514.html

Немцев возмутили заявления США и Украины о "Северном потоке — 2"

Немцев возмутили заявления США и Украины о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 03.09.2021

Немцев возмутили заявления США и Украины о "Северном потоке — 2"

Немецкая газета Die Zeit опубликовала материал, посвященный результатам встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, также затронув... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:10

2021-09-03T05:10

2021-09-03T09:25

в мире

украина

сша

германия

джо байден

владимир зеленский

евросоюз

северный поток — 2

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Немецкая газета Die Zeit опубликовала материал, посвященный результатам встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, также затронув заявления сторон по проекту "Северный поток — 2".Как отмечает издание, Киев и Вашингтон выступили против газопровода, назвав его "угрозой европейской энергетической безопасности". Также США заявили о намерении сохранить "транзитную роль" Украины и обеспечить "безопасность поставок в переходный энергетический период".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Э-э, нет, это чушь собачья. Это угроза кошельку Украины и угроза интересам США. Конечно, они причитают из-за этого. Но это может не волновать Германию, так как в немецких интересах иметь трубопровод", - написал пользователь Mel Mol."Есть ли такой умный человек, который объяснит мне, глупцу, как Украина обеспечивает энергетическую безопасность (Европы. – прим. ред.) при помощи российского газа?" – спросил другой читатель."Если "Северный поток — 2" "падет" из-за этой безумной энергетической политики и отношения к России со стороны Украины и США, то, вероятно, через Украину тоже не будет транзита газа", - отметил no2."США обещают, что российский газ для ЕС и дальше будет прокачиваться через Украину. Что может быть абсурднее", - выразил мнение Knight who says NI."Проще говоря, это означает, что ЕС и, прежде всего, Германия возместят Украине упущенные транзитные сборы, а она на эти деньги купит американское оружие", - предположил Dickundfett."Если Украина в конце концов не потратит кучу денег на восстановление измученного газопровода (украинской ГТС. – прим. ред.), этот источник доходов исчезнет не из-за политических, а технических проблем. Трубопровод находится в плохом состоянии, как и все государство", - добавил M. Einereiner."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение газопровода вышло на финальную стадию.Берлин и Вашингтон летом выпустили совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва при этом неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210901/nato-1748211114.html

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html

https://ria.ru/20210902/gazoprovod-1748368714.html

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германия

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в мире, украина, сша, германия, джо байден, владимир зеленский, евросоюз, северный поток — 2, россия