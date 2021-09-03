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Посольство США в Киеве оценило уровень взаимодействия стран
Посольство США в Киеве оценило уровень взаимодействия стран - РИА Новости, 03.09.2021
Посольство США в Киеве оценило уровень взаимодействия стран
Встреча президентов США Джо Байдена и Владимира Зеленского показала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо, сообщила пресс-служба посольства США РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T22:02
2021-09-03T22:02
2021-09-03T22:02
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Встреча президентов США Джо Байдена и Владимира Зеленского показала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.Встреча президентов состоялась в среду в Вашингтоне."Встреча президента США и Владимира Зеленского продемонстрировала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо. Поскольку мы вместе работаем над решением общих глобальных проблем, наше обновленное партнерство будет сосредоточено на 5 направлениях сотрудничества, чтобы реализовать наше общее видение", - сообщило посольство в Twitter.После встречи президентов на сайте главы украинского государства было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества в сферах: безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.
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в мире, twitter, киев, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский
Посольство США в Киеве оценило уровень взаимодействия стран
Посольства США в Киеве: встреча президентов доказала крепость отношений двух стран