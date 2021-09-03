https://ria.ru/20210903/posolstvo-1748642341.html

Посольство США в Киеве оценило уровень взаимодействия стран

Посольство США в Киеве оценило уровень взаимодействия стран - РИА Новости, 03.09.2021

Посольство США в Киеве оценило уровень взаимодействия стран

Встреча президентов США Джо Байдена и Владимира Зеленского показала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо, сообщила пресс-служба посольства США РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T22:02

2021-09-03T22:02

2021-09-03T22:02

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сша

вашингтон (город)

джо байден

владимир зеленский

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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Встреча президентов США Джо Байдена и Владимира Зеленского показала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.Встреча президентов состоялась в среду в Вашингтоне."Встреча президента США и Владимира Зеленского продемонстрировала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо. Поскольку мы вместе работаем над решением общих глобальных проблем, наше обновленное партнерство будет сосредоточено на 5 направлениях сотрудничества, чтобы реализовать наше общее видение", - сообщило посольство в Twitter.После встречи президентов на сайте главы украинского государства было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества в сферах: безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20210903/ultimatum-1748612488.html

киев

сша

вашингтон (город)

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в мире, twitter, киев, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский