Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/posolstvo-1748642341.html
Посольство США в Киеве оценило уровень взаимодействия стран
Посольство США в Киеве оценило уровень взаимодействия стран - РИА Новости, 03.09.2021
Посольство США в Киеве оценило уровень взаимодействия стран
Встреча президентов США Джо Байдена и Владимира Зеленского показала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо, сообщила пресс-служба посольства США РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T22:02
2021-09-03T22:02
в мире
twitter
киев
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155202/99/1552029912_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_7f5f6c9887cf96d16dc2452445fae2c8.jpg
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Встреча президентов США Джо Байдена и Владимира Зеленского показала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.Встреча президентов состоялась в среду в Вашингтоне."Встреча президента США и Владимира Зеленского продемонстрировала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо. Поскольку мы вместе работаем над решением общих глобальных проблем, наше обновленное партнерство будет сосредоточено на 5 направлениях сотрудничества, чтобы реализовать наше общее видение", - сообщило посольство в Twitter.После встречи президентов на сайте главы украинского государства было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества в сферах: безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20210903/ultimatum-1748612488.html
киев
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155202/99/1552029912_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c0fa8cc4e8022ebd9052b456a92cd60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, twitter, киев, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский
22:02 03.09.2021
 
Посольство США в Киеве оценило уровень взаимодействия стран

Посольства США в Киеве: встреча президентов доказала крепость отношений двух стран

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Встреча президентов США Джо Байдена и Владимира Зеленского показала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.
Встреча президентов состоялась в среду в Вашингтоне.
"Встреча президента США и Владимира Зеленского продемонстрировала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо. Поскольку мы вместе работаем над решением общих глобальных проблем, наше обновленное партнерство будет сосредоточено на 5 направлениях сотрудничества, чтобы реализовать наше общее видение", - сообщило посольство в Twitter.
После встречи президентов на сайте главы украинского государства было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества в сферах: безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
Вчера, 18:37
На Украине рассказали об ультиматуме от США
 
В миреTwitterКиевСШАВашингтон (город)Джо БайденВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию городов Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
Лента новостейМолния