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Посольство Афганистана заявило, что получает сведения о "зверствах" талибов
Посольство Афганистана заявило, что получает сведения о "зверствах" талибов - РИА Новости, 03.09.2021
Посольство Афганистана заявило, что получает сведения о "зверствах" талибов
Посольство Афганистана в России дало первый комментарий после смены власти в Кабуле: в дипмиссии заявили, что получают много свидетельств "жутких действий... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:00
2021-09-03T15:00
2021-09-03T15:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Посольство Афганистана в России дало первый комментарий после смены власти в Кабуле: в дипмиссии заявили, что получают много свидетельств "жутких действий талибов"."Общественность Афганистана в шоке от происходящего в стране. Посольство получает множество писем со ссылками на видео с жуткими действиями талибов. Мировое сообщество должно видеть и осознавать, что происходит в Афганистане", - говорится в письме посольства Афганистана, поступившем в распоряжение РИА Новости.Дипмиссия ранее заявляла РИА Новости, что до прояснения ситуации не комментирует события в стране. При этом посольство продолжало работу и оказывало консульские услуги согражданам.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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в мире, сша, талибан, афганистан, россия
Посольство Афганистана заявило, что получает сведения о "зверствах" талибов
Посольство Афганистана в России: дипмиссия получает сообщения о "зверствах" талибов