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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/posol-1748558528.html
Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана - РИА Новости, 03.09.2021
Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
Более 300 афганцев с паспортами РФ и стран ОДКБ, а также около 800 афганских студентов подали заявки на выезд в Россию, заявил в эксклюзивном интервью РИА... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:26
2021-09-03T14:33
захват власти в афганистане талибами
одкб
россия
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более 300 афганцев с паспортами РФ и стран ОДКБ, а также около 800 афганских студентов подали заявки на выезд в Россию, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости посол в Кабуле Дмитрий Жирнов."Вторая категория - это порядка 800 афганских студентов, которые или учатся в России, или вот только в этом году зачислены. Они не имели возможности раньше выехать в Россию из-за коронавирусных ограничений", - добавил дипломат.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;
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одкб, россия, дмитрий жирнов
14:26 03.09.2021 (обновлено: 14:33 03.09.2021)
 
Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана

Посол России в Афганистане Жирнов рассказал о ходе эвакуации на территорию страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАэропорт Кабула
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более 300 афганцев с паспортами РФ и стран ОДКБ, а также около 800 афганских студентов подали заявки на выезд в Россию, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Сейчас в списке больше трехсот афганцев со вторым российским гражданством. Естественно, мы их рассматриваем в качестве российских граждан полноценных, перед которыми мы имеем обязательства. Также включаем группу граждан стран ОДКБ. Это вот первая категория", - сказал посол.
"Вторая категория - это порядка 800 афганских студентов, которые или учатся в России, или вот только в этом году зачислены. Они не имели возможности раньше выехать в Россию из-за коронавирусных ограничений", - добавил дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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