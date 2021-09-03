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Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана

Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана - РИА Новости, 03.09.2021

Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана

Более 300 афганцев с паспортами РФ и стран ОДКБ, а также около 800 афганских студентов подали заявки на выезд в Россию, заявил в эксклюзивном интервью РИА... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:26

2021-09-03T14:26

2021-09-03T14:33

захват власти в афганистане талибами

одкб

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более 300 афганцев с паспортами РФ и стран ОДКБ, а также около 800 афганских студентов подали заявки на выезд в Россию, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости посол в Кабуле Дмитрий Жирнов."Вторая категория - это порядка 800 афганских студентов, которые или учатся в России, или вот только в этом году зачислены. Они не имели возможности раньше выехать в Россию из-за коронавирусных ограничений", - добавил дипломат.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>

https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html

россия

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2021

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одкб, россия, дмитрий жирнов