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Дмитрий Жирнов: Россия не вмешивается во внутренние дела Афганистана

Дмитрий Жирнов: Россия не вмешивается во внутренние дела Афганистана - РИА Новости, 03.09.2021

Дмитрий Жирнов: Россия не вмешивается во внутренние дела Афганистана

Посольство России в Кабуле прорабатывает вопрос поставок в Афганистан гуманитарной помощи, соответствующий список уже направлен в Москву, заявил глава... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:30

2021-09-03T14:30

2021-09-03T14:30

интервью

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

дмитрий жирнов

амрулла салех

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Посольство России в Кабуле прорабатывает вопрос поставок в Афганистан гуманитарной помощи, соответствующий список уже направлен в Москву, заявил глава российской дипмиссии Дмитрий Жирнов. В интервью специальному корреспонденту РИА новости Полине Чернице он рассказал о том, как действия Запада усугубили экономический кризис в Афганистане, сколько граждан РФ уже записались на новый вывозной рейс, предостерег от поспешных прогнозов по поводу развития ситуации вокруг Панджшера и рассказал, на каком уровне ведется взаимодействие с талибами* на фоне формирования нового правительства.– Ситуация вокруг Панджшерского ущелья в последние дни в центре внимания, поступает противоречивая информация. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что в Москве все-таки надеются, что ситуация не выльется в боевые действия, но уже очевидно, что они идут. Мы в контактах с талибами* побуждаем их как-то все-таки вернуться к переговорам?– Да, безусловно, у нас такие контакты были, и мы нашу позицию акцентировали очень четко. Мы следим за новостями. Они противоречивые, как и вообще все медийное пространство Афганистана. В последнее время столько было несоответствующих действительности новостей, что сейчас сказать без перепроверки, что правда, а что ложь – невозможно.Насколько я понимаю, у талибов* и панджшердцев провалились переговоры, которые шли все последнее время, в том числе переговорная группа талибов* подъезжала непосредственно к Панджшеру. Талибы* заявляют, что требования лидеров Панджшера завышены. По некоторым сведениям, панджшердцы запросили для себя слишком большую, как считают талибы*, долю в новых органах власти, количество мест в новых органах власти. Талибы* считают, что это диспропорционально доли таджикского населения. Это первое.Второе – якобы было запрошено или было затребовано, чтобы все назначения чиновников новой власти согласовывались вот с этим так называемым национальным фронтом сопротивления, которым себя объявили панджшердцы.И третье – опять-таки якобы, но у нас такая есть информация, что панджшерцы запросили автономию не только для себя, но и для целого ряда провинций с преимущественно непуштунским населением. Видимо, это сыграло свою роль.Российская сторона, разумеется, не вмешивается во внутренние дела Афганистана, наша позиция последовательная: мы выступаем за мирное урегулирование этой ситуации. Я думаю, что, несмотря на поступающие сообщения, спешить с оценками не надо. К примеру, было очень много алармизма, апокалиптических каких-то прогнозов в отношении Кабула: что здесь будет кровавая баня и так далее, что народ встанет под знамена кабульских лидеров. А в итоге город сдался безоружной группе талибов*, которая вошла в Кабул утром 15 августа.– Но если вернуться к ситуации в Пандшере. Талибы* или другая сторона не выходили на Российскую Федерацию, чтобы та как-то посредничала в урегулировании? Такие запросы не поступали?– Если помните, я некоторое время назад рассказывал, что к нам подъезжал представитель политического крыла талибов* и попросил, чтобы в СМИ – поскольку здесь скрывать нечего, это, во-первых, а во-вторых, я категорически не хотел участвовать в каком-то кулуарном посредничестве – был передан сигнал о том, что талибы* не хотели бы силового варианта и настроены на переговорные решения, конструктивные переговорные решения. Надеюсь, что все-таки каких-то негативных сценариев не будет. Посмотрим.– Ранее в российском МИД заявили, что Москва рассматривает возможность отправки гуманитарной помощи в Афганистан. О каких поставках может идти речь? Это только продовольствие или медикаменты, например, будут, в том числе – антиковидные какие-то средства?– Давайте, пока не будем забегать вперед. Давайте подождем итогов решения этого вопроса. Мы, посольство, соответствующий список предоставили – список гуманитарных нужд. Вопрос действительно прорабатывается серьезно.Сейчас действительно в Афганистане главная проблема – экономическая. Бюджет страны при правительстве Гани на три четверти формировался за счет западного донорства. Сейчас оно оборвано, авуары Афганистана заморожены, золотовалютные запасы, которые хранились в американских банках, заморожены. Это, конечно, добавило новой фактической власти дополнительных проблем. Растут цены, какие-то продукты исчезли. Вот сегодня сказали, сахар пропал в Кабуле. Девальвировалась национальная валюта. Ну, и понятное дело, что талибам* будет сложнее исполнять социальные обязательства, поскольку денег стало меньше. Это, кстати, может привести к тому самому иммиграционному давлению со стороны Афганистана на внешний мир, о котором так сильно говорят западные страны. Тут возникает вопрос: если Запад сам обвиняет талибов* в том, что стало больше беженцев, то зачем тогда дополнительно усугублять эту ситуацию? Ведь беженцы бегут прежде всего от нищеты. Мало кто почему-то обращает внимание на то, что при Гани, когда талибов* еще в помине не было в окрестностях, по ряду экспертных оценок, только в Пакистане и в Иране было до пяти миллионов беженцев, которые тогда бежали не от талибов*. Они, видимо, и сейчас есть, просто они не посчитаны, не зарегистрированы. Они бежали от нищеты. И если сейчас Запад наносит удар экономический по Афганистану – не столько по новым властям, сколько по населению, – то в общем можно спрогнозировать, что эти последствия миграционные могут стать еще хуже.– Как идет работа по восстановлению деятельности аэропорта и авиасообщения? Готовы ли российские специалисты помочь с этим, поступал ли такой запрос?– Во всяком случае через посольство такого не было. Насколько я понимаю, там уже две группы технические катарские работают. И уже в пятницу кабульский аэропорт начинает работу на внутренние рейсы. В частности, авиакомпания "Ариана", та самая, которая до июня осуществляла прямые рейсы в Россию, возобновляет полеты в Мазари-Шариф, на север – на границе с Узбекистаном. Я разговаривал здесь с некоторыми послами, они говорят, что если соответствующие специалисты с опытом хорошо возьмутся за это дело, то довольно быстро можно все это восстановить.– Быстро это насколько? В течение недель, месяцев?– Я думаю, что меньше, чем за месяц.– А по поводу Мазари-Шарифа: если там возобновляется авиасообщение, ну и, в принципе, ситуация, возможно, стабилизируется, мы будем открывать там снова генконсульство, размораживать его работу?– Действительно, сейчас временно приостановлена его работа. Давайте поживем – увидим. Не будем забегать вперед, посмотрим, какая будет ситуация, как быстро она нормализуется, взвесим все риски. И уже по итогам этого будут приняты соответствующие решения.– Сколько на данный момент в посольство поступило заявок на выезд из Афганистана? Понятно, что ситуация постоянно меняется, но какие цифры есть на данный момент? И кто это?– Сейчас в списке больше трехсот афганцев со вторым российским гражданством. Естественно, мы их рассматриваем в качестве российских граждан полноценных, перед которыми мы имеем обязательства. Также включаем группу граждан стран ОДКБ. Это вот первая категория. Вторая категория – это порядка 800 афганских студентов, которые или учатся в России, или вот только в этом году зачислены. Они не имели возможности раньше выехать в Россию из-за коронавирусных ограничений. Сейчас же накладывается гуманитарная ситуация, накладывается нервозность, связанная с политической обстановкой в Афганистане. Поэтому для этой категории афганцев мы тоже прорабатываем возможность приехать в Россию.– Условно говоря, если мы говорим о следующем вывозном рейсе, получается, более тысячи человек может улететь?– Видимо, они будут разбиты все-таки по группам.– То есть речь будет идти о нескольких рейсах?– Скорее всего, да.– Удастся ли организовать первый из таких рейсов в течение месяца?– Я надеюсь, что раньше, конечно. Это будет зависеть, прежде всего, от функционирования аэропорта. Потому что мы не имеем права подвергать ни наших граждан, ни студентов, которые у нас учатся, перед которыми у нас тоже обязательства, никаким рискам ни в чем. Все должно быть сделано комфортно, безопасно, нормально.– Бывший вице-президент Амрулла Салех выходил как-то на связь с посольством? Были ли контакты, и насколько мы, в принципе, готовы контактировать с этой стороной?– Нет, мы – нет. Он не выходил. А мы, естественно, сами, как я уже сказал, ни в коем случае, не вмешиваемся во внутренние дела. В общем, Афганистан и то, как между собой взаимодействуют афганские стороны – то, что я тогда озвучил СМИ – это был сигнал, который попросила озвучить талибская* сторона. Я сразу им сказал, что это будет сделано, во-первых, публично, во-вторых, что я озвучу буквально тот текст, который меня просят, и без всяких дополнительных комментариев с нашей стороны. Талибы* просто хотели, чтобы тот сигнал о их настрое на переговоры был услышан.– А в целом с представителями нового правительства, которое сейчас формируется, пока тоже контактов не было?– У нас есть рабочие контакты с талибами*, в том числе, на довольно высоком уровне. Мы с ними взаимодействуем, во-первых, по вопросам обеспечения безопасности нашего посольства, нашего персонала. Мы с ними взаимодействуем по вопросам вывоза российских граждан. Вот когда около 400 человек вывозили, все это делалось в плотной координации с талибами*. Причем мы с ними перезванивались ночью, потому что самолеты должны были прилететь и прилетели под утро. И, соответственно всю регистрационную работу, а мы это делали не в аэропорту – тогда в аэропорту были американцы, там был бардак, были жертвы, люди вешались на крылья самолетов. Поэтому мы наше посольство преобразовали, в своего рода квазиаэропорт, где все сделали, посадили людей на автобусы и довезли непосредственно до трапов самолетов. Вот во всем этом нам помогали талибы*. Причем на довольно высоком уровне, в том числе, те, кто, как мы понимаем, будут в составе госаппарата. Ну, естественно, я пока не готов называть их фамилии. Потому что состав правительства пока не объявлен.– А они как-то свои просьбы передавали по гуманитарной помощи? Условно говоря, вот, мол, это бы тоже хотелось бы получить от России, в этом сейчас первая потребность у населения.– В общем плане, без каких-то требований. В общем плане, что были бы благодарны, если бы в этой ситуации какая-то помощь оказывалась.– Ну и тоже, чтобы развеять инсинуации возможные: Москва не собирается поставлять оружие никакое, соответственно, новым властям?– Нет, об этом речи нет, речи нет.– Последний вопрос – по поводу нашумевшей новости о побеге президента Гани и о тех деньгах, которые он "не мог запихнуть" в вертолет. Известна ли судьба этих денег?– Мы этот вопрос не отслеживали. Это дело афганского народа, отслеживать, куда уходят бюджетные деньги. Мы тогда просто рассказали то, что видели разные очевидцы, и то, что нам и не только нам эти очевидцы рассказали. Нам это было рассказано в том контексте, что вот собственно, почему никто не встал на защиту правительства Гани.*талибы - представители "Движения Талибан"* — террористической организации, запрещенной в России

https://ria.ru/20210902/pandzhsher-1748396214.html

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https://ria.ru/20210831/oon-1748069828.html

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747360369.html

https://ria.ru/20210901/pomosch-1748234459.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, дмитрий жирнов, амрулла салех