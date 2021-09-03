https://ria.ru/20210903/port-1748463140.html

ВЭБ проработает проект многофункционального порта во Владивостоке

ВЭБ проработает проект многофункционального порта во Владивостоке - РИА Новости, 03.09.2021

ВЭБ проработает проект многофункционального порта во Владивостоке

ВЭБ проработает проект создания многофункционального порта во Владивостоке, предполагаемый общий объем инвестиций в проект оценивается до 180 млрд рублей,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:15

2021-09-03T07:15

2021-09-03T07:15

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

коммерческая недвижимость

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. ВЭБ проработает проект создания многофункционального порта во Владивостоке, предполагаемый общий объем инвестиций в проект оценивается до 180 млрд рублей, говорится в пресс-релизе института развития.Предполагаемый общий объем инвестиций в проект оценивается до 180 миллиардов рублей, включая инвестиции в первый этап проекта – угольный терминал (до 62 миллиардов рублей). В перспективе до 2030 года порт может быть дополнен терминалами для перевалки зерновых, минеральных удобрений и прочих грузов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://realty.ria.ru/20210903/gorod-1748459290.html

владивосток

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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, коммерческая недвижимость, восточный экономический форум — 2021 (вэф)