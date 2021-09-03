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ВЭБ проработает проект многофункционального порта во Владивостоке
ВЭБ проработает проект многофункционального порта во Владивостоке - РИА Новости, 03.09.2021
ВЭБ проработает проект многофункционального порта во Владивостоке
ВЭБ проработает проект создания многофункционального порта во Владивостоке, предполагаемый общий объем инвестиций в проект оценивается до 180 млрд рублей,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:15
2021-09-03T07:15
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
коммерческая недвижимость
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. ВЭБ проработает проект создания многофункционального порта во Владивостоке, предполагаемый общий объем инвестиций в проект оценивается до 180 млрд рублей, говорится в пресс-релизе института развития.Предполагаемый общий объем инвестиций в проект оценивается до 180 миллиардов рублей, включая инвестиции в первый этап проекта – угольный терминал (до 62 миллиардов рублей). В перспективе до 2030 года порт может быть дополнен терминалами для перевалки зерновых, минеральных удобрений и прочих грузов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, коммерческая недвижимость, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:15 03.09.2021
 
ВЭБ проработает проект многофункционального порта во Владивостоке

ВЭБ проработает проект порта во Владивостоке стоимостью 180 миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГигантский круизный лайнер Quantum of the Seas в порту Владивостока
Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. ВЭБ проработает проект создания многофункционального порта во Владивостоке, предполагаемый общий объем инвестиций в проект оценивается до 180 млрд рублей, говорится в пресс-релизе института развития.
"ВЭБ.РФ, правительство Приморского края, министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и АО "Центр развития портовой инфраструктуры" в ходе ВЭФ-2021 подписали соглашение о сотрудничестве по реализации масштабного портового проекта", - сказано в сообщении.
Предполагаемый общий объем инвестиций в проект оценивается до 180 миллиардов рублей, включая инвестиции в первый этап проекта – угольный терминал (до 62 миллиардов рублей). В перспективе до 2030 года порт может быть дополнен терминалами для перевалки зерновых, минеральных удобрений и прочих грузов.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
05:50Восточный экономический форум
Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
 
ЭкономикаВладивостокДальневосточный федеральный университетКоммерческая недвижимостьВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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