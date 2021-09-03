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ВЭБ проработает проект многофункционального порта во Владивостоке
ВЭБ проработает проект многофункционального порта во Владивостоке - РИА Новости, 03.09.2021
ВЭБ проработает проект многофункционального порта во Владивостоке
ВЭБ проработает проект создания многофункционального порта во Владивостоке, предполагаемый общий объем инвестиций в проект оценивается до 180 млрд рублей,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:15
2021-09-03T07:15
2021-09-03T07:15
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
коммерческая недвижимость
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. ВЭБ проработает проект создания многофункционального порта во Владивостоке, предполагаемый общий объем инвестиций в проект оценивается до 180 млрд рублей, говорится в пресс-релизе института развития.Предполагаемый общий объем инвестиций в проект оценивается до 180 миллиардов рублей, включая инвестиции в первый этап проекта – угольный терминал (до 62 миллиардов рублей). В перспективе до 2030 года порт может быть дополнен терминалами для перевалки зерновых, минеральных удобрений и прочих грузов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, коммерческая недвижимость, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
ВЭБ проработает проект многофункционального порта во Владивостоке
ВЭБ проработает проект порта во Владивостоке стоимостью 180 миллиардов рублей