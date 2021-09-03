https://ria.ru/20210903/polsha-1748482614.html

В Польше призвали чаще портить Германии настроение из-за связей с Россией

В Польше призвали чаще портить Германии настроение из-за связей с Россией - РИА Новости, 03.09.2021

В Польше призвали чаще портить Германии настроение из-за связей с Россией

Варшаве следует активнее требовать от Берлина военные репарации на фоне явного ухудшения двусторонних отношений. Об этом заявил польский историк Войчех Поляк в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:34

2021-09-03T09:34

2021-09-03T09:34

в мире

варшава

греция

польша

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Варшаве следует активнее требовать от Берлина военные репарации на фоне явного ухудшения двусторонних отношений. Об этом заявил польский историк Войчех Поляк в беседе с порталом wPolityce.По словам эксперта, Германия "не только нанесла Польше наибольший экономический урон" во время Второй мировой войны, но и продолжила "беспощадно" доминировать над соседом и после нее, ликвидируя многие отрасли производства. При этом на сегодняшний день Берлин ради выгодных отношений с Москвой, в частности, по "Северному потоку — 2", приносит в жертву своих партнеров в Центральной Европе. В таких условиях требование репараций становится вполне уместным и даже необходимым, считает историк."Что мы, собственно, теряем? Германия в своей внешней политике нас полностью игнорирует, от союзнических отношений мы ничего не получаем, а от торговых она не откажется, поскольку они выгодны прежде всего для нее самой, так что в этой сфере никакого возмездия не последует. <...>. Мы прождали уже много месяцев, а немцы за это время совершили ряд антипольских шагов: они договаривались с Россией и США на тему "Северного потока — 2", появилось это отвратительное соглашение. Не знаю, чего мы ждем.", — выразил возмущение Поляк.Он также посетовал, что мировая общественность по-прежнему не оказывает давление на Германию в этом вопросе, поэтому Варшаве необходимо искать союзников, которые тоже хотят получить от Берлина компенсацию. Одним из таких "коллег по несчастью", например, может выступить Греция. Подытоживая, историк призвал польские власти чаще портить Берлину настроение и имидж и "громче кричать", требуя репарации.Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Польша продолжает считать открытым вопрос репараций от Германииза ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Он отметил, что его страна никогда не получала от Берлина компенсации и назвал это дело "необычайно важным в двусторонних отношениях". В правительстве Германии же, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже в достаточной степени возместили ущерб и нет оснований ставить под сомнение отказ Варшавы от репараций в 1953 году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210830/voyna-1747855790.html

https://ria.ru/20210828/polsha-1747632134.html

варшава

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польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, греция, польша, северный поток — 2, россия