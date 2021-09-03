https://ria.ru/20210903/pogoda-1748537161.html

Россиян предупредили о "климатических качелях" в сентябре

Россиян предупредили о "климатических качелях" в сентябре - РИА Новости, 03.09.2021

Россиян предупредили о "климатических качелях" в сентябре

Жителей центральной части России в сентябре ждет как серьезное похолодание, так и заметное потепление. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал ведущий сотрудник... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:04

2021-09-03T13:04

2021-09-03T13:04

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

евгений тишковец

россия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Жителей центральной части России в сентябре ждет как серьезное похолодание, так и заметное потепление. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам специалиста, температура воздуха в первую неделю будет ниже нормы на пять градусов. Улучшение погоды ожидается ближе к середине месяца."Климатические качели" возьмут обратный ход. Среднесуточная температура воздуха в середине сентября вернется в свое климатическое русло. Это ночью +5-10, днем +17-18", — отметил синоптик, добавив, что температура воздуха во второй половине сентября будет выше климатической нормы примерно на один градус.Тишковец подчеркнул, что на это время обычно приходится "классическое бабье лето", однако только краткосрочный прогноз сможет определить, когда оно точно начнется.Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в начале сентября в центре Европейской части России будет действовать циклон, который существенно понизит температуру в регионе. До конца рабочей недели температура не превысит 15-17 градусов. При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд расценил похолодание как предвестник бабьего лета. Он также отметил, что точно сообщить о его начале можно будет за три-четыре дня.

https://ria.ru/20210903/pogoda-1748472035.html

россия

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, евгений тишковец, россия