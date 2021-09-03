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В "Росатоме" рассказали о поднятии с морского дна аварийных АПЛ
В "Росатоме" рассказали о поднятии с морского дна аварийных АПЛ - РИА Новости, 03.09.2021
В "Росатоме" рассказали о поднятии с морского дна аварийных АПЛ
"Росатом" и Минвостокразвития ведут практическую подготовку к поднятию со дна морей аварийных атомных подлодок К-27 и К-159, рассказал, выступая на Восточном... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:52
2021-09-03T07:52
владивосток
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
карское море
россия
владимир панов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Росатом" и Минвостокразвития ведут практическую подготовку к поднятию со дна морей аварийных атомных подлодок К-27 и К-159, рассказал, выступая на Восточном экономическом форуме, специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов."Указом президента утверждена стратегия развития арктической зоны Российской Федерации, в которой была поставлена задача по реабилитации акватории арктических морей. Первой же задачей - по подъему лодки К-27 и К-159. Сейчас совместно с министерством по развитию Дальнего Востока ведётся работа по подготовке практических решений", - сказал Панов.Десятого сентября 1981 года радиационно-аварийная атомная подлодка К-29 была затоплена в Карском море возле полуострова Степового. Она находится на глубине 75 метров.К-159 затонула 30 августа 2003 года около острова Кильдин (Баренцево море) на глубине 248 метров во время буксировки из бухты Гремиха на судоремонтный завод "Нерпа" в Снежногорск для утилизации. В трагедии погибло 9 человек, одному удалось спастись.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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владивосток, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, карское море, россия, владимир панов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:52 03.09.2021
 
В "Росатоме" рассказали о поднятии с морского дна аварийных АПЛ

"Росатом" и Минвостокразвития готовятся к поднятию с морского дна аварийных АПЛ

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на Карское море
Вид на Карское море - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Росатом" и Минвостокразвития ведут практическую подготовку к поднятию со дна морей аварийных атомных подлодок К-27 и К-159, рассказал, выступая на Восточном экономическом форуме, специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
"Указом президента утверждена стратегия развития арктической зоны Российской Федерации, в которой была поставлена задача по реабилитации акватории арктических морей. Первой же задачей - по подъему лодки К-27 и К-159. Сейчас совместно с министерством по развитию Дальнего Востока ведётся работа по подготовке практических решений", - сказал Панов.
Десятого сентября 1981 года радиационно-аварийная атомная подлодка К-29 была затоплена в Карском море возле полуострова Степового. Она находится на глубине 75 метров.
К-159 затонула 30 августа 2003 года около острова Кильдин (Баренцево море) на глубине 248 метров во время буксировки из бухты Гремиха на судоремонтный завод "Нерпа" в Снежногорск для утилизации. В трагедии погибло 9 человек, одному удалось спастись.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ВладивостокГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетКарское мореРоссияВладимир ПановВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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