https://ria.ru/20210903/plastik-1748477470.html

Отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, заявил Мантуров

Отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, заявил Мантуров - РИА Новости, 03.09.2021

Отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, заявил Мантуров

Отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, но двигаться в этом направлении правильно, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:57

2021-09-03T08:57

2021-09-03T09:04

общество

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

владивосток

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дальневосточный федеральный университет

денис мантуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155333/23/1553332374_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b77299ed25c00296237e78d9535465d5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, но двигаться в этом направлении правильно, считает глава Минпромторга Денис Мантуров."Это невозможно. Мы можем говорить на эту тему и действительно определять определенные категории пластика. Мы на самом деле здесь с Минприроды работаем совместно, они нам направили перечень из 28 наименований, мы их изучаем на предмет того, на что можно заместить, в какое время. Дальше мы придем к общему знаменателю", - сказал он журналистам на полях ВЭФ."Но до 2024 года отказаться невозможно. Мы можем говорить о том, что двигаться можем в этом направлении, это будет правильно", - отметил министр.Мантуров подчеркнул, что сегодня есть технологии, обеспечивающие переработку пластика."И мне кажется, это гораздо более разумно", - сказал он.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/duracell-1748450937.html

https://ria.ru/20210820/ekologiya-1746530148.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, денис мантуров