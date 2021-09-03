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https://ria.ru/20210903/plastik-1748477470.html
Отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, заявил Мантуров
Отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, заявил Мантуров - РИА Новости, 03.09.2021
Отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, заявил Мантуров
Отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, но двигаться в этом направлении правильно, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:57
2021-09-03T09:04
общество
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владивосток
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальневосточный федеральный университет
денис мантуров
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, но двигаться в этом направлении правильно, считает глава Минпромторга Денис Мантуров."Это невозможно. Мы можем говорить на эту тему и действительно определять определенные категории пластика. Мы на самом деле здесь с Минприроды работаем совместно, они нам направили перечень из 28 наименований, мы их изучаем на предмет того, на что можно заместить, в какое время. Дальше мы придем к общему знаменателю", - сказал он журналистам на полях ВЭФ."Но до 2024 года отказаться невозможно. Мы можем говорить о том, что двигаться можем в этом направлении, это будет правильно", - отметил министр.Мантуров подчеркнул, что сегодня есть технологии, обеспечивающие переработку пластика."И мне кажется, это гораздо более разумно", - сказал он.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/duracell-1748450937.html
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общество, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, денис мантуров
08:57 03.09.2021 (обновлено: 09:04 03.09.2021)
 
Отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, заявил Мантуров

Глава Минпромторга Мантуров: отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПластиковая посуда
Пластиковая посуда - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, но двигаться в этом направлении правильно, считает глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Это невозможно. Мы можем говорить на эту тему и действительно определять определенные категории пластика. Мы на самом деле здесь с Минприроды работаем совместно, они нам направили перечень из 28 наименований, мы их изучаем на предмет того, на что можно заместить, в какое время. Дальше мы придем к общему знаменателю", - сказал он журналистам на полях ВЭФ.
Батарейки - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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Duracell не откажется от выпуска одноразовых батареек в ближайшее время
"Но до 2024 года отказаться невозможно. Мы можем говорить о том, что двигаться можем в этом направлении, это будет правильно", - отметил министр.
Мантуров подчеркнул, что сегодня есть технологии, обеспечивающие переработку пластика.
"И мне кажется, это гораздо более разумно", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Пластиковая посуда - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 13:17
Минприроды предложило запретить в России 28 видов одноразовых товаров
 
ОбществоВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ВладивостокМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дальневосточный федеральный университетДенис Мантуров
 
 
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