В Москву придет барическая пила
Синоптик Тишковец: в Москву придет барическая пила в ночь на субботу
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Промозглая ветреная погода с ливневыми дождями ожидается в Москве в пятницу, кроме того, атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, а в ночь на субботу вновь начнет стремительно расти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, во второй половине пятницы в "тылу ныряющего североатлантического циклона" продолжит стремительно распространяться полярный холод, сопровождаемый порывистым ветром со скоростью до 15-20 метров в секунду. Сложный ветровой режим прогнозируется на большей части Русской равнины с эпицентрами на северо-западе, западе России, а также в Нижнем Поволжье.
"Промозглая ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями, из-за чего и так низкая для начала сентября температура будет в ощущениях казаться на 3 градуса холоднее. В Москве наибольшие порывы ветра - до 17 метров в секунду - ожидаются сегодня вечером, что является штормовым для мегаполиса показателем. Выпадет 4-6 миллиметров осадков - это дождь средней интенсивности", - рассказал Тишковец.
Кроме того, отметил он, "показания барометров рухнут на самое барическое дно – до 733 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы".
"Это как будто мы поднимемся на высоту 100-150 метров, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно, особенно учитывая то, что в ночь на субботу атмосферное давление вновь начнет стремительно расти – ожидается своеобразная барическая пила", - добавил Тишковец.