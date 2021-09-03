https://ria.ru/20210903/pila-1748518029.html

В Москву придет барическая пила

В Москву придет барическая пила - РИА Новости, 03.09.2021

В Москву придет барическая пила

Промозглая ветреная погода с ливневыми дождями ожидается в Москве в пятницу, кроме того, атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, а в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:01

2021-09-03T12:01

2021-09-03T12:01

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Промозглая ветреная погода с ливневыми дождями ожидается в Москве в пятницу, кроме того, атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, а в ночь на субботу вновь начнет стремительно расти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, во второй половине пятницы в "тылу ныряющего североатлантического циклона" продолжит стремительно распространяться полярный холод, сопровождаемый порывистым ветром со скоростью до 15-20 метров в секунду. Сложный ветровой режим прогнозируется на большей части Русской равнины с эпицентрами на северо-западе, западе России, а также в Нижнем Поволжье."Промозглая ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями, из-за чего и так низкая для начала сентября температура будет в ощущениях казаться на 3 градуса холоднее. В Москве наибольшие порывы ветра - до 17 метров в секунду - ожидаются сегодня вечером, что является штормовым для мегаполиса показателем. Выпадет 4-6 миллиметров осадков - это дождь средней интенсивности", - рассказал Тишковец.Кроме того, отметил он, "показания барометров рухнут на самое барическое дно – до 733 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы"."Это как будто мы поднимемся на высоту 100-150 метров, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно, особенно учитывая то, что в ночь на субботу атмосферное давление вновь начнет стремительно расти – ожидается своеобразная барическая пила", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20210902/pogoda-1748407033.html

https://ria.ru/20210902/pogoda-1748367623.html

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москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода