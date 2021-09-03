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В Москву придет барическая пила
В Москву придет барическая пила - РИА Новости, 03.09.2021
В Москву придет барическая пила
Промозглая ветреная погода с ливневыми дождями ожидается в Москве в пятницу, кроме того, атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, а в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:01
2021-09-03T12:01
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Промозглая ветреная погода с ливневыми дождями ожидается в Москве в пятницу, кроме того, атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, а в ночь на субботу вновь начнет стремительно расти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, во второй половине пятницы в "тылу ныряющего североатлантического циклона" продолжит стремительно распространяться полярный холод, сопровождаемый порывистым ветром со скоростью до 15-20 метров в секунду. Сложный ветровой режим прогнозируется на большей части Русской равнины с эпицентрами на северо-западе, западе России, а также в Нижнем Поволжье."Промозглая ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями, из-за чего и так низкая для начала сентября температура будет в ощущениях казаться на 3 градуса холоднее. В Москве наибольшие порывы ветра - до 17 метров в секунду - ожидаются сегодня вечером, что является штормовым для мегаполиса показателем. Выпадет 4-6 миллиметров осадков - это дождь средней интенсивности", - рассказал Тишковец.Кроме того, отметил он, "показания барометров рухнут на самое барическое дно – до 733 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы"."Это как будто мы поднимемся на высоту 100-150 метров, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно, особенно учитывая то, что в ночь на субботу атмосферное давление вновь начнет стремительно расти – ожидается своеобразная барическая пила", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20210902/pogoda-1748407033.html
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москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
12:01 03.09.2021
 
В Москву придет барическая пила

Синоптик Тишковец: в Москву придет барическая пила в ночь на субботу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Промозглая ветреная погода с ливневыми дождями ожидается в Москве в пятницу, кроме того, атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, а в ночь на субботу вновь начнет стремительно расти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, во второй половине пятницы в "тылу ныряющего североатлантического циклона" продолжит стремительно распространяться полярный холод, сопровождаемый порывистым ветром со скоростью до 15-20 метров в секунду. Сложный ветровой режим прогнозируется на большей части Русской равнины с эпицентрами на северо-западе, западе России, а также в Нижнем Поволжье.
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"Промозглая ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями, из-за чего и так низкая для начала сентября температура будет в ощущениях казаться на 3 градуса холоднее. В Москве наибольшие порывы ветра - до 17 метров в секунду - ожидаются сегодня вечером, что является штормовым для мегаполиса показателем. Выпадет 4-6 миллиметров осадков - это дождь средней интенсивности", - рассказал Тишковец.
Кроме того, отметил он, "показания барометров рухнут на самое барическое дно – до 733 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы".
"Это как будто мы поднимемся на высоту 100-150 метров, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно, особенно учитывая то, что в ночь на субботу атмосферное давление вновь начнет стремительно расти – ожидается своеобразная барическая пила", - добавил Тишковец.
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