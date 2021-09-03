https://ria.ru/20210903/perevozki-1748477326.html

Путин призвал сделать контейнерные перевозки по Севморпути выгодными

Путин призвал сделать контейнерные перевозки по Севморпути выгодными - РИА Новости, 03.09.2021

Путин призвал сделать контейнерные перевозки по Севморпути выгодными

Северный морской путь стоит использовать для контейнерных перевозок, но они должны быть экономически выгодны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:57

2021-09-03T08:57

2021-09-03T08:57

экономика

владимир путин

северный морской путь

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747518722_0:348:3024:2048_1920x0_80_0_0_d00f549a3952929867e30a4f3e6bf798.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Северный морской путь стоит использовать для контейнерных перевозок, но они должны быть экономически выгодны, заявил президент России Владимир Путин."По поводу контейнерных перевозок по Северному морскому пути, мне бы очень хотелось, чтобы когда-то, и чем быстрее, тем лучше - Северный морской путь, о котором мы так много говорим, использовался и для контейнерных перевозок. Здесь нам нужно поработать над развитием и укреплением береговой инфраструктуры, портовой инфраструктуры, вопросами, связанными с обеспечением безопасности, но самое главное - эти контейнерные перевозки должны быть экономически целесообразными, выгодными", - сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.Он добавил, что над этим нужно поработать.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210607/sevmorput-1736033228.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, северный морской путь, восточный экономический форум — 2021 (вэф)