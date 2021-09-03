01:07 03.09.2021 (обновлено: 09:10 03.09.2021)
Счетная палата не поддержала полную передачу налога на прибыль регионам
Счетная палата: часть дохода от акцизов должна направляться в региональные бюджеты
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ не поддерживает предложение о зачислении всего налога на прибыль компаний в региональные бюджеты, считает более правильным решением передачу регионам части доходов от акцизов на табачную продукцию, сообщила РИА Новости аудитор Наталья Трунова в кулуарах Восточного экономического форума.
"Мы точно не поддерживаем такие предложения. Эти деньги на федеральном уровне перераспределяются в том числе на дотацию на выравнивание (бюджетной обеспеченности регионов - ред.). Этот налог очень неравномерный с точки зрения потенциала территории, он зависит от уровня экономического развития, он везде очень разный", - прокомментировала Трунова.
"Более оптимальное, с нашей точки зрения, решение - передача большей части, или сейчас в принципе части акцизов, например, на табачную продукцию. Поскольку есть такое заключение, что это не снизит поступления в федеральный бюджет, потому что субъекты РФ будут бороться за легализацию той части контрафактной продукции, которая сейчас имеет место быть на рынке. И соответственно не сократится доля федеральной части, а регионам частично тоже поможет. Мы бы за такие методы регулирования все-таки выступали", - добавила аудитор Счетной палаты.
Ставка налога на прибыль компаний в России составляет 20%, из них 3% в 2017-2024 годах идут в федеральный бюджет, а 17% - в региональный. До этого в федеральный бюджет зачислялось 2%, в региональный - 18%.