https://ria.ru/20210903/peredacha-1748447270.html

Счетная палата не поддержала полную передачу налога на прибыль регионам

Счетная палата не поддержала полную передачу налога на прибыль регионам - РИА Новости, 03.09.2021

Счетная палата не поддержала полную передачу налога на прибыль регионам

Счетная палата РФ не поддерживает предложение о зачислении всего налога на прибыль компаний в региональные бюджеты, считает более правильным решением передачу... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T01:07

2021-09-03T01:07

2021-09-03T09:10

экономика

снг

россия

наталья трунова

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ не поддерживает предложение о зачислении всего налога на прибыль компаний в региональные бюджеты, считает более правильным решением передачу регионам части доходов от акцизов на табачную продукцию, сообщила РИА Новости аудитор Наталья Трунова в кулуарах Восточного экономического форума.Ранее партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов предложил полностью зачислять налог на прибыль компаний в региональные бюджеты."Мы точно не поддерживаем такие предложения. Эти деньги на федеральном уровне перераспределяются в том числе на дотацию на выравнивание (бюджетной обеспеченности регионов - ред.). Этот налог очень неравномерный с точки зрения потенциала территории, он зависит от уровня экономического развития, он везде очень разный", - прокомментировала Трунова.Ставка налога на прибыль компаний в России составляет 20%, из них 3% в 2017-2024 годах идут в федеральный бюджет, а 17% - в региональный. До этого в федеральный бюджет зачислялось 2%, в региональный - 18%.

https://ria.ru/20210331/regiony-1603667331.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/byudzhet-1593901599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, снг, россия, наталья трунова, восточный экономический форум — 2021 (вэф)