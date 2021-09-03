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Индия выступит партнером России по Северному морскому пути
Индия выступит партнером России по Северному морскому пути - РИА Новости, 03.09.2021
Индия выступит партнером России по Северному морскому пути
Индия выступит партнером России по Северному морскому пути, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:12
2021-09-03T12:41
россия
в мире
индия
провидения
нарендра моди
северный морской путь
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
владивосток
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сен – РИА Новости. Индия выступит партнером России по Северному морскому пути, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума.Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей - около 37 тысяч километров. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.Одна из крупнейших индийских верфей Mazagon Dock Limited станет партнером российской верфи "Звезда", заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума."Ваше превосходительство, президент (России Владимир) Путин. Я помню детальный разговор, который состоялся у нас с вами, когда мы ехали на катере из Владивостока в судостроительную верфь "Звезда". Это было в рамках моего визита в 2019 году. Тогда вы показали мне современные судостроительной мощности верфи "Звезда" и выразили надежду, что когда-нибудь и Индия станет партнером этого замечательного предприятия. Сегодня я очень рад сообщить, что одна из крупнейших судостроительных верфей Индии Mazagon Dock Limited станет партнером верфи "Звезда", - сказал он, выступая на форуме.Моди добавил, что в рамках этого партнерства будут строиться одни из самых значимых коммерческих судов в мире.Судостроительное предприятие Mazagon Dock Shipbuilders Limited является одной из ведущих верфей оборонного государственного сектора Индии при министерстве обороны. Основными видами деятельности являются строительство военных кораблей и подводных лодок. Для выполнения работ по оснащению компания располагает большим количеством мастерских со сложным оборудованием и машинами, предназначенными для изготовления корпусов и строительства судов.Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в ДЦСС) - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748503739.html
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индия
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россия, в мире, индия, провидения, нарендра моди, северный морской путь, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, владимир путин, роснефть, дальневосточный федеральный университет
11:12 03.09.2021 (обновлено: 12:41 03.09.2021)
 
Индия выступит партнером России по Северному морскому пути

Премьер-министр Индии Моди: страна выступит партнером России по Северному морскому пути

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБарк "Седов", принимающий участие в экспедиции по Северному морскому пути
Барк Седов, принимающий участие в экспедиции по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сен – РИА Новости. Индия выступит партнером России по Северному морскому пути, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Так же, как Россия помогает Индии развиваться в плане освоения космоса и национальной программы пилотируемых полетов "Гаганьян", точно так же Индия станет помогать России, выступив партнёром по открытию Северного морского пути и открытию этого пути для международной торговли и коммерции", - заявил Моди, выступая на форуме.
Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей - около 37 тысяч километров. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.
Одна из крупнейших индийских верфей Mazagon Dock Limited станет партнером российской верфи "Звезда", заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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Моди добавил, что в рамках этого партнерства будут строиться одни из самых значимых коммерческих судов в мире.
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Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в ДЦСС) - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью".
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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