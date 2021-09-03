https://ria.ru/20210903/pandzhsher-1748603233.html

Эксперт оценил сроки взятия талибами Панджшера

Эксперт оценил сроки взятия талибами Панджшера - РИА Новости, 03.09.2021

Эксперт оценил сроки взятия талибами Панджшера

Военные Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер не выстоят против превосходящих сил "Талибана"*, после чего силы сопротивления могут перейти к... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:39

2021-09-03T17:39

2021-09-03T17:39

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

ахмад масуд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Военные Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер не выстоят против превосходящих сил "Талибана"*, после чего силы сопротивления могут перейти к партизанской войне, заявил РИА Новости председатель Калининградской облдумы Сергей Булычев, в 1985-1986 годах командовавший ротой в 201 мотострелковой дивизии в Афганистане.Ранее представитель "Талибана"* Билал Карими сообщил РИА Новости, что движение планирует "в ближайшие дни" занять всю провинцию Панджшер, где идет сопротивление талибам. Сейчас они контролируют уже 20% территории провинции."Панджшер – сложная территория в плане рельефа, в плане, как мы это называли, "зеленки". Но, думаю, рано или поздно Панджшер падет. Силы и средства группировки талибов, наверное, несоизмеримы. Я предполагаю, что это произойдет, но не так скоро", - сказал Булычев.Он выразил сомнение, что лидер сопротивления будет сражаться до последнего патрона. "Его силы могут раствориться в горах, в ущельях, в пещерах, войти в режим партизанской войны. Не думаю, что они так просто сдадутся", - сказал Булычев.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210903/pandzhsher-1748591383.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд