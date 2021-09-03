https://ria.ru/20210903/pandzhsher-1748603233.html
Эксперт оценил сроки взятия талибами Панджшера
Эксперт оценил сроки взятия талибами Панджшера - РИА Новости, 03.09.2021
Эксперт оценил сроки взятия талибами Панджшера
Военные Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер не выстоят против превосходящих сил "Талибана"*, после чего силы сопротивления могут перейти к... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:39
2021-09-03T17:39
2021-09-03T17:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
ахмад масуд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Военные Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер не выстоят против превосходящих сил "Талибана"*, после чего силы сопротивления могут перейти к партизанской войне, заявил РИА Новости председатель Калининградской облдумы Сергей Булычев, в 1985-1986 годах командовавший ротой в 201 мотострелковой дивизии в Афганистане.Ранее представитель "Талибана"* Билал Карими сообщил РИА Новости, что движение планирует "в ближайшие дни" занять всю провинцию Панджшер, где идет сопротивление талибам. Сейчас они контролируют уже 20% территории провинции."Панджшер – сложная территория в плане рельефа, в плане, как мы это называли, "зеленки". Но, думаю, рано или поздно Панджшер падет. Силы и средства группировки талибов, наверное, несоизмеримы. Я предполагаю, что это произойдет, но не так скоро", - сказал Булычев.Он выразил сомнение, что лидер сопротивления будет сражаться до последнего патрона. "Его силы могут раствориться в горах, в ущельях, в пещерах, войти в режим партизанской войны. Не думаю, что они так просто сдадутся", - сказал Булычев.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.* Запрещенная в России террористическая группировка
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд
Эксперт оценил сроки взятия талибами Панджшера
Ветеран афганской войны: силы сопротивления талибам в Панджшере падут, но не так скоро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Военные Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер не выстоят против превосходящих сил "Талибана"*, после чего силы сопротивления могут перейти к партизанской войне, заявил РИА Новости председатель Калининградской облдумы Сергей Булычев, в 1985-1986 годах командовавший ротой в 201 мотострелковой дивизии в Афганистане.
Ранее представитель "Талибана"* Билал Карими сообщил РИА Новости, что движение планирует "в ближайшие дни" занять всю провинцию Панджшер
, где идет сопротивление талибам. Сейчас они контролируют уже 20% территории провинции.
"Панджшер – сложная территория в плане рельефа, в плане, как мы это называли, "зеленки". Но, думаю, рано или поздно Панджшер падет. Силы и средства группировки талибов, наверное, несоизмеримы. Я предполагаю, что это произойдет, но не так скоро", - сказал Булычев.
Он выразил сомнение, что лидер сопротивления будет сражаться до последнего патрона. "Его силы могут раствориться в горах, в ущельях, в пещерах, войти в режим партизанской войны. Не думаю, что они так просто сдадутся", - сказал Булычев.
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула
. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане
"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана
в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом
.
* Запрещенная в России террористическая группировка