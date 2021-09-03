Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/palestintsy-1748628978.html
На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем
На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем - РИА Новости, 03.09.2021
На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем
Семьдесят палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам Красный полумесяц. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T19:25
2021-09-03T19:26
в мире
израиль
палестина
наблус (провинция)
армия обороны израиля
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151806/78/1518067834_0:254:5256:3211_1920x0_80_0_0_b35a6e3cedd4ef0401ddefd2f3e7f009.jpg
ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Семьдесят палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам Красный полумесяц."Семьдесят палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в районе Бейта возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.Большинство раненых пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа, отмечается в заявлении.Пресс-служба израильской армии сообщила на запрос РИА Новости, что военнослужащие отреагировали на серьезные беспорядки, вспыхнувшие в пятницу днем в районе города Наблус."Во время беспорядков около 300 палестинцев бросали камни, газовые гранаты и катали горящие автомобильные шины в военнослужащих ЦАХАЛ, которые в ответ применили средства разгона толпы", - говорится в сообщении военных. Армия отмечает, что волнения палестинских жителей происходят в этом районе каждую пятницу, а иногда и в другие дни недели.В районах Бейта возле города Наблус в последние два месяца регулярно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.
https://ria.ru/20210902/izrail-1748444251.html
https://ria.ru/20210829/udary-1747701954.html
израиль
палестина
наблус (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151806/78/1518067834_319:0:4938:3464_1920x0_80_0_0_3f0e0a2207488b1e859ec328d4e74fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, израиль, палестина, наблус (провинция), армия обороны израиля, жилье
19:25 03.09.2021 (обновлено: 19:26 03.09.2021)
 
На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем

Красный полумесяц: на Западном берегу Иордана пострадали 70 палестинцев из-за столкновений

© AFP 2021 / Mahmud HamsПалестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля 2018
Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AFP 2021 / Mahmud Hams
Читать ria.ru в
ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Семьдесят палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам Красный полумесяц.
"Семьдесят палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в районе Бейта возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.
Большинство раненых пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа, отмечается в заявлении.
Пресс-служба израильской армии сообщила на запрос РИА Новости, что военнослужащие отреагировали на серьезные беспорядки, вспыхнувшие в пятницу днем в районе города Наблус.
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 23:47
В Израиле назвали причину стрельбы на границе с Газой
"Во время беспорядков около 300 палестинцев бросали камни, газовые гранаты и катали горящие автомобильные шины в военнослужащих ЦАХАЛ, которые в ответ применили средства разгона толпы", - говорится в сообщении военных. Армия отмечает, что волнения палестинских жителей происходят в этом районе каждую пятницу, а иногда и в другие дни недели.
В районах Бейта возле города Наблус в последние два месяца регулярно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.
Истребитель F-15 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 02:07
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
 
В миреИзраильПалестинаНаблус (провинция)Армия обороны ИзраиляЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию городов Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
Лента новостейМолния