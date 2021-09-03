https://ria.ru/20210903/palestintsy-1748628978.html

На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем

На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем - РИА Новости, 03.09.2021

На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем

Семьдесят палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам Красный полумесяц. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T19:25

2021-09-03T19:25

2021-09-03T19:26

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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Семьдесят палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам Красный полумесяц."Семьдесят палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в районе Бейта возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.Большинство раненых пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа, отмечается в заявлении.Пресс-служба израильской армии сообщила на запрос РИА Новости, что военнослужащие отреагировали на серьезные беспорядки, вспыхнувшие в пятницу днем в районе города Наблус."Во время беспорядков около 300 палестинцев бросали камни, газовые гранаты и катали горящие автомобильные шины в военнослужащих ЦАХАЛ, которые в ответ применили средства разгона толпы", - говорится в сообщении военных. Армия отмечает, что волнения палестинских жителей происходят в этом районе каждую пятницу, а иногда и в другие дни недели.В районах Бейта возле города Наблус в последние два месяца регулярно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.

https://ria.ru/20210902/izrail-1748444251.html

https://ria.ru/20210829/udary-1747701954.html

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наблус (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, палестина, наблус (провинция), армия обороны израиля, жилье