19:25 03.09.2021 (обновлено: 19:26 03.09.2021)
На Западном берегу пострадали 70 палестинцев из-за столкновений с Израилем
Красный полумесяц: на Западном берегу Иордана пострадали 70 палестинцев из-за столкновений
© AFP 2021 / Mahmud HamsПалестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля 2018
ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Семьдесят палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам Красный полумесяц.
"Семьдесят палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в районе Бейта возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.
Большинство раненых пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа, отмечается в заявлении.
Пресс-служба израильской армии сообщила на запрос РИА Новости, что военнослужащие отреагировали на серьезные беспорядки, вспыхнувшие в пятницу днем в районе города Наблус.
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"Во время беспорядков около 300 палестинцев бросали камни, газовые гранаты и катали горящие автомобильные шины в военнослужащих ЦАХАЛ, которые в ответ применили средства разгона толпы", - говорится в сообщении военных. Армия отмечает, что волнения палестинских жителей происходят в этом районе каждую пятницу, а иногда и в другие дни недели.
В районах Бейта возле города Наблус в последние два месяца регулярно происходят столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.
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