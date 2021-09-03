https://ria.ru/20210903/organy-1748646095.html
Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19
Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19 - РИА Новости, 04.09.2021
Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19
Органы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут "стареть" на десятилетия, предупредили ученые. Об этом пишет The New York Times. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-03T22:52
2021-09-03T22:52
2021-09-04T03:08
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Органы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут "стареть" на десятилетия, предупредили ученые. Об этом пишет The New York Times.В исследовании приняли участие 89 тысяч человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2.По словам специалистов, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию.Ученые уточнили, что наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет.Врачи не знают точно, почему именно почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, подытожили они.
https://ria.ru/20210903/immunitet-1748561491.html
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в мире, сша, коронавирус covid-19
22:52 03.09.2021 (обновлено: 03:08 04.09.2021)
Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19
Ученые предупредили о резком старении органов после коронавируса
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Органы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут "стареть" на десятилетия, предупредили ученые. Об этом пишет The New York Times
.
В исследовании приняли участие 89 тысяч человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2.
По словам специалистов, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию.
"Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. <…> Это эквивалентно старению органа на 30 лет", — сказал один из авторов труда доктор Зияд Аль-Али.
Ученые уточнили, что наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США
, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет.
Врачи не знают точно, почему именно почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, подытожили они.