https://ria.ru/20210903/organy-1748646095.html

Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19

Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19 - РИА Новости, 04.09.2021

Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19

Органы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут "стареть" на десятилетия, предупредили ученые. Об этом пишет The New York Times. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-03T22:52

2021-09-03T22:52

2021-09-04T03:08

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Органы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут "стареть" на десятилетия, предупредили ученые. Об этом пишет The New York Times.В исследовании приняли участие 89 тысяч человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2.По словам специалистов, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию.Ученые уточнили, что наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет.Врачи не знают точно, почему именно почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, подытожили они.

https://ria.ru/20210903/immunitet-1748561491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, коронавирус covid-19