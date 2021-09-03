Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210903/organy-1748646095.html
Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19
Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19 - РИА Новости, 04.09.2021
Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19
Органы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут "стареть" на десятилетия, предупредили ученые. Об этом пишет The New York Times. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-03T22:52
2021-09-04T03:08
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Органы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут "стареть" на десятилетия, предупредили ученые. Об этом пишет The New York Times.В исследовании приняли участие 89 тысяч человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2.По словам специалистов, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию.Ученые уточнили, что наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет.Врачи не знают точно, почему именно почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, подытожили они.
https://ria.ru/20210903/immunitet-1748561491.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_b4405294d14f000d24279c9562a70864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, коронавирус covid-19
22:52 03.09.2021 (обновлено: 03:08 04.09.2021)
 
Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19

Ученые предупредили о резком старении органов после коронавируса

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Органы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, могут "стареть" на десятилетия, предупредили ученые. Об этом пишет The New York Times.
В исследовании приняли участие 89 тысяч человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2.
По словам специалистов, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию.

"Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. <…> Это эквивалентно старению органа на 30 лет", — сказал один из авторов труда доктор Зияд Аль-Али.

Ученые уточнили, что наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет.
Врачи не знают точно, почему именно почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, подытожили они.
Старшая медицинская сестра держит пробирки после забора крови - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 14:37Наука
Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию городов Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
Лента новостейМолния