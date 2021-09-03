https://ria.ru/20210903/obstrely-1748613157.html

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 03.09.2021

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики в пятницу из гранатомета и стрелкового оружия обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5, РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:41

2021-09-03T18:41

2021-09-03T18:41

в мире

украина

киев

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу из гранатомета и стрелкового оружия обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, в пятницу украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-4 из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия открыли огонь по поселку Золотое-5.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210903/donbass-1748581480.html

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киев

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр