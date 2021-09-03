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ВТБ оказывает системную поддержку сфере образования
ВТБ оказывает системную поддержку сфере образования - РИА Новости, 03.09.2021
ВТБ оказывает системную поддержку сфере образования
Поддержка сферы образования позволяет обеспечить реализацию крупных бизнес-проектов необходимыми трудовыми ресурсами, заявил первый заместитель генерального... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:22
2021-09-03T13:22
новости компаний - экономика
втб
восточный экономический форум (вэф)
андрей киселев
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Поддержка сферы образования позволяет обеспечить реализацию крупных бизнес-проектов необходимыми трудовыми ресурсами, заявил первый заместитель генерального директора ВТБ Инфраструктурный холдинг Андрей Киселев."Мы понимаем, что для осуществления большого количества крупных проектов, реализуемых нами во всех регионах России, нам нужны высококлассные специалисты. И мы хотели бы, чтобы кадры не нужно было везти из других регионов, потому что там нам тоже нужны люди. Поддерживая проекты в сфере образования, мы, тем самым помогаем готовить кадры, которые нам же помогут реализовывать бизнес-проекты", - отметил Киселев, выступая на сессии "Сеть университетских кампусов – интеллектуальный пояс России" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.По его словам, создание современных университетских кампусов создает дополнительные точки роста для экономики, а также позволяет не только удержать талантливую молодежь в регионе, но и привлечь дополнительные человеческие ресурсы. А интеграция кампусов в городскую среду создает предпосылки для коммерческого успеха таких проектов за счёт повышения привлекательности для широкого круга пользователей.Киселев отметил, что ВТБ оказывает системную поддержку сфере образования, финансируя техническое переоснащение ведущих университетов и научных центров, выделяя гранты на поддержку талантливых студентов, направляя лучших экспертов Банка в качестве преподавателей-практиков, делясь накопленной экспертизой и внедряя лучшие технологические наработки.Пресс-служба банка напоминает, что стратегический академический партнёр ВТБ - Высшая школа менеджмента Санкт-петербургского Государственного Университета (ВШМ СПбГУ). Одним из ключевых направлений Стратегии Бизнес-школы до 2025 года, разработанной и реализуемой при активном участии ВТБ, является развитие на базе "Михайловской дачи" в Петергофе современного кампуса мирового уровня с уникальной инфраструктурой и цифровой образовательной средой."Поддерживая лучшие университеты, ВТБ создаёт для талантливых студентов карьерные перспективы, условия для роста благосостояния и возможности для развития на любом этапе карьеры и жизни. Инвестируя в образование, ВТБ инвестирует в будущее", - заявила на полях Форума заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ, Директор Вом СПбГУ Ольга Дергунова.
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новости компаний - экономика, втб, восточный экономический форум (вэф), андрей киселев, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:22 03.09.2021
 

ВТБ оказывает системную поддержку сфере образования

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Поддержка сферы образования позволяет обеспечить реализацию крупных бизнес-проектов необходимыми трудовыми ресурсами, заявил первый заместитель генерального директора ВТБ Инфраструктурный холдинг Андрей Киселев.
"Мы понимаем, что для осуществления большого количества крупных проектов, реализуемых нами во всех регионах России, нам нужны высококлассные специалисты. И мы хотели бы, чтобы кадры не нужно было везти из других регионов, потому что там нам тоже нужны люди. Поддерживая проекты в сфере образования, мы, тем самым помогаем готовить кадры, которые нам же помогут реализовывать бизнес-проекты", - отметил Киселев, выступая на сессии "Сеть университетских кампусов – интеллектуальный пояс России" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
По его словам, создание современных университетских кампусов создает дополнительные точки роста для экономики, а также позволяет не только удержать талантливую молодежь в регионе, но и привлечь дополнительные человеческие ресурсы. А интеграция кампусов в городскую среду создает предпосылки для коммерческого успеха таких проектов за счёт повышения привлекательности для широкого круга пользователей.
Киселев отметил, что ВТБ оказывает системную поддержку сфере образования, финансируя техническое переоснащение ведущих университетов и научных центров, выделяя гранты на поддержку талантливых студентов, направляя лучших экспертов Банка в качестве преподавателей-практиков, делясь накопленной экспертизой и внедряя лучшие технологические наработки.
Пресс-служба банка напоминает, что стратегический академический партнёр ВТБ - Высшая школа менеджмента Санкт-петербургского Государственного Университета (ВШМ СПбГУ). Одним из ключевых направлений Стратегии Бизнес-школы до 2025 года, разработанной и реализуемой при активном участии ВТБ, является развитие на базе "Михайловской дачи" в Петергофе современного кампуса мирового уровня с уникальной инфраструктурой и цифровой образовательной средой.
"Поддерживая лучшие университеты, ВТБ создаёт для талантливых студентов карьерные перспективы, условия для роста благосостояния и возможности для развития на любом этапе карьеры и жизни. Инвестируя в образование, ВТБ инвестирует в будущее", - заявила на полях Форума заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ, Директор Вом СПбГУ Ольга Дергунова.
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 16:56
ВТБ готов инвестировать в производство электромобилей
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБВосточный экономический форум (ВЭФ)Андрей КиселевВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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